Number 1500 is ready to go Another milestone for MORELO

Seit sieben Jahren werden im oberfränkischen Schlüsselfeld First Class Reisemobile gebaut. Und seitdem baut MORELO beständig weiter an seiner Erfolgsgeschichte. Ganz aktuell ist jetzt das 1.500ste First Class Reisemobil fertiggestellt worden. Ein MORELO PALACE 90 M. Und der darf sich auch gleich auf große Reise begeben, denn seine neuen Besitzer warten bereits in Norwegen auf ihn.



Auf den anhaltenden Erfolg ist man in Schlüsselfeld sehr stolz und will auch in Zukunft alles daran setzen, noch besser zu werden und die Kunden weiterhin zu begeistern. Jochen Reimann und Reinhard Löhner wissen, wieviel Arbeit und Präzision in jedem einzelnen Reisemobil stecken und sind deshalb besonders dankbar für die hervorragende Leistung ihrer Mitarbeiter.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren