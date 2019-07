Pressemitteilung BoxID: 758567 (LMC Caravan GmbH & Co. KG)

Voll in seinem "Element"

Jung, flexibel und dynamisch: Die neue Reisemobil-Modellreihe von LMC für Einsteiger startet mit zwei Grundrissen

Die neue Element-Modellreihe sorgt für frischen Wind im Reisemobil-Segment. Mit dem T668 G und dem T758 G präsentiert LMC dabei zum Start gleich zwei attraktive Grundrisse, die zum komfortablen Urlaubmachen zu zweit einladen, dank der cleveren Ausstattungsoptionen aber auch Sitz- und Schlafplätze für vier Personen bieten. „Der neue Element ist leicht, flexibel und zugleich kompakt, dazu steht er mit seiner Dynamik für jede Menge Fahrspaß. Das passende Einsteigermodell also für das junggebliebene Paar wie auch die kleine Familie, die sich auf unbeschwerte Touren mit einem hochwertigen Reisemobil freuen“, charakterisiert Bodo Diller, Markenverantwortlicher der LMC Caravan GmbH & Co. KG, den neuen Element.



Großzügiges Raumgefühl und clevere Details



Der T668 G kommt auf eine Gesamtlänge von 6,98 Metern, bei einer komfortablen Breite von 2,32 Metern. Bei identischer Breite fährt der T758 G knapp einen halben Meter länger vor. Mit einer Gesamtlänge von 7,41 Metern hat dieser längere Grundriss eine großzügige, bequeme wie gegenüberliegende Sitzgruppe an Bord, die zum großzügigen Raumgefühl beiträgt. Die klappbare Tischplatte sorgt für mehr Bewegungsraum im Wohnbereich. Durch das Schubfach des neu entwickelten TV-Möbels im Eingangsbereich ist Stauraum gegeben, der von innen wie außen einfach erreichbar ist. In der Küche glänzen die aufeinander abgestimmten Materialien inklusive Dreiflammenkocher mit Glasabdeckung und Spüle. Für die Pflege ist der großzügige Duschraum im XXL-Format geschaffen. Die Element-Stehhöhe beträgt 2,12 Meter. Mehrzonen-Kaltschaummatratzen sorgen für den besonderen Schlafkomfort.



Zehn attraktive Sonderausstattungspakete



Durch den niedrigen Coupé-Einstieg ist der Element bequem betretbar. Die übergroße Aufbautür verfügt über einen praktischen Abfallsammler. Zu den cleveren Lösungen gehören auch der verlängerte Außenspiegel, der die Übersicht unterwegs verbessert. Dach und Boden sind aus bewährtem GFK. Ausreichend Tageslicht an Bord verschafft das große Fenster in der T-Haube. Von hinten strahlt die neue automotive Heckleuchte, die das moderne Design zusätzlich betont. Neben der hochwertigen Serienausstattung – inklusive zwölf Jahren Aufbau Dichtheitsgarantie – kann beim Element vom Avantgard-Paket, mit unter anderem zusätzlicher Heckgaragentür und Stauraumklappe auf der Fahrerseite, bis zum Winter-Paket, mit Umluftheizung und Fußbodenerwärmung, noch aus insgesamt zehn Sonderausstattungspaketen gewählt werden. Bodo Diller gibt einen Ausblick: „Den beiden ersten Grundrissen werden wir zwei weitere folgen lassen, die wir im Januar 2020 auf der CMT in Stuttgart vorstellen.“



Über Erwin Hymer Group



Die Erwin Hymer Group vereint Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zubehörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservices unter einem Dach. Die Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 mit ihren weltweit mehr als 6.400 Mitarbeitern und rund 59.000 Freizeitfahrzeugen einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- und Caravanmarken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight und Xplore, die Reisemobilvermietungen McRent und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist Movera, der Zeltcaravan-Hersteller 3DOG camping sowie das Reiseportal freeontour.

