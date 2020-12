Im Herbst 2020 hat JURA die beliebten „Fit for Coffee…“-Erlebnis-Seminare für die Partner aus dem autorisierten Fachhandel wegen der vorherrschenden Lage in den virtuellen Raum verlegt. Das Fazit zu der neuen Form fällt nach 48 Seminarmodulen ausgesprochen positiv aus. Die Teilnehmer waren begeistert bei der Sache – und die Nachfrage nahm ungeahnte Dimensionen an, sodass die Seminarreihe um eine ganze Woche verlängert wurde, um allen Interessierten eine Teilnahme zu ermöglichen.



Im Rahmen der „Digitalisierung“ der Erlebnis-Seminare rund um JURA-Technologien, Produkte und Kaffeekultur im JURA-Livestudio in Nürnberg wurde das Konzept modifiziert und digital lebendig gestaltet. Stets standen ausgesuchte Themen im Zentrum der einzelnen Module, von „Produktneuheiten im Herbst 2020“ über „Erlebniswelt Kaffee“ bis hin zu den JURA-Schlüsseltechnologien Teil 1 bis 3. Wie üblich bestand jedes Seminar dabei aus Schulungs-, Übungs- und Dialogelementen.



Schnell zeigte sich, dass die Verlegung in den Cyberspace keine Auswirkungen auf die lebhafte und persönliche Atmosphäre der Fit for Coffee…-Seminarreihe hatte. Im Gegenteil: Fast schien es, als ob die Partner aus dem Handel die räumliche Distanz durch ein besonderes Engagement ausgleichen wollten. Das beweisen nicht zuletzt die begeisterten Reaktionen und Aussagen im Nachgang der einzelnen Seminarmodule. So bedankte sich ein Teilnehmer explizit für die „tolle und sympathische Präsentation“, ein anderer befand, dass die Inhalte „spitzenmäßig erklärt“ worden seien. Formulierungen wie „Vielen Dank! Hat Spaß gemacht“ oder auch „Ich habe keine Fragen, möchte Danke sagen für vier informative Seminarbausteine“ fanden sich immer wieder in den entsprechenden Kommentaren – eine schöne Bestätigung dafür, dass die digitale Transformation der Fit for Coffee…-Reihe in jeder Hinsicht gelungen ist. Selbstverständlich werden die Seminare auch wieder vor Ort stattfinden, sobald es die Situation zulässt.

