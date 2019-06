Pressemitteilung BoxID: 756694 (Hotel Villa Granitz)

25 Jahre Hotel Villa Granitz - Große Jubiläumsfeier im Oktober

Mit Herzlichkeit und Gastfreundschaft wurden und werden die Herzen der Gäste im Sturm gewonnen

Ein viertel Jahrhundert gibt es das Hotel Villa Granitz in diesem Jahr und das wird von Inhaberfamilie Lohse gebührend zusammen mit den Gästen gefeiert. Nachdem im Mai dieses Jahres die erste Jubiläumsfeier stattfand, wird am 17.10.2019 noch einmal „Danke“ in Form eines wunderbaren Festes gesagt. „Danke“ geht an all die zahlreichen Gäste, die nun schon seit Jahren wieder kommen, an all die, die die Villa noch kennenlernen möchten und an all die vielen helfenden Hände, die Familie Lohse seit Jahren tatkräftig unterstützen. Zum Jubiläum bietet das Hotel Villa Granitz 1 Woche im Doppelzimmer mit Balkon inkl. Frühstück pro Person ab 252,00 EURO an.



Der Standort des bezaubernden Hauses könnte nicht schöner sein: Auf der Halbinsel Mönchgut auf Rügen zwischen Ostsee und Bodden gelegen, überzeugt die Villa im kleinen Örtchen Baabe mit stilechter Bäderarchitektur und hohem Charmefaktor. Die liebenswerte Gastgeberfamilie Lohse führt die Villa mit viel Herzlichkeit und großer Gastfreundschaft. Das schöne Haus bietet kuschelige Betten, leckeres Frühstück, einen herrlichen Garten mit zahlreichen Ruhenischen sowie die Möglichkeit, Yogastunden und Massagen zu buchen. Auch das Meer und der endlos lange Sandstrand sind gleich um die Ecke.



Die Region hat einiges an Schönheiten zu bieten. Angefangen von ausgedehnten Spaziergängen am Kilometer langen feinen Sandstrand über Ausflüge mit dem Fahrrad oder zu Fuß, z. B. ins schöne Hinterland der Halbinsel Mönchgut.



Das Schöne am Ferienort Baabe ist, dass sich hier alle Altersklassen wohlfühlen. Ob jung oder alt, ob allein, als Paar oder Familie: Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Sportarten und Aktivitäten. Die Palette reicht von Surfen über Kiten, Segeln, Radfahren, Wandern bis hin zu Nordic Walking u.v.a.m. Die gesamte Halbinsel Mönchgut ist ein absolutes Paradies für Radfahrer und Wanderer - es existiert ein hervorragendes Wegenetz mit unzähligen lohnenden Ausflugszielen, zum Beispiel in die umliegenden Küstenwälder. Entlang der Küste und unmittelbar hinter der Düne verläuft ein Fahrrad- und Wanderweg, welcher Baabe mit den benachbarten Seebädern Sellin und Göhren verbindet. Nordic Walker kommen auf den Wanderwegen und am Strand ebenfalls auf ihre Kosten. Insbesondere das Radfahren ist empfehlenswert, denn so kann die Umgebung und die Halbinsel Mönchgut am besten erkundet werden. Insgesamt ein abwechslungsreiches Feriengebiet mit unendlich vielen Möglichkeiten und das nicht nur im Sommer. Auch die Herbstmonate sind wunderbar, um alles kennen zu lernen und zu genießen. Mehr Infos unter: www.villa-granitz.de



Weitere Informationen und Buchung:



Hotel Villa Granitz, Birkenallee 17, 18586 Baabe,Tel.03 83 03 - 14 10, Fax 03 83 03 - 14 14 4,urlaub@villa-granitz.de, www.villa-granitz.de

