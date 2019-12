Pressemitteilung BoxID: 777880 (Grubenhelden GmbH)

Grubenhelden eröffnen Store im Centro Oberhausen

Grubenhelden hat seinen dritten festen Store im Ruhrgebiet eröffnet: Im Centro Oberhausen ist das Gladbecker Modelabel seit Dienstag (26.11.) vertreten. In der „Bunten Gasse“, die das Einkaufszent-rum mit der Coca-Cola-Oase verbindet, präsentiert sich das Start-Up mit seinem Sortiment in der mehr als 70 Quadratmeter großen, neuen Tourist-Information der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH (OWT).



Hier gibt es eine Auswahl der Damen- und Herren-Kollektionen von Grubenhelden, einige Teile des Kids-Labels Kohlenknirpse und natürlich viele der beliebten Accessoires. Auch das eigene Magazin des Labels, ÜBER TAGE, liegt hier zur kostenlosen Mitnahme aus.



Nach den beiden Stores in der Maria-Theresien-Straße in Gladbeck und in der Halle 12 der Zeche Zollverein bietet der neue Standort im Centro noch einmal andere Vorteile. „Wir haben die Chance, hier noch einmal ein völlig anderes Klientel zu erreichen“, erklärt Grubenhelden-Gründer Matthias Bohm. Den Store in Gladbeck suche derjenige auf, der sich intensiv mit der Geschichte der Gruben-helden auseinandersetze. Nach Essen verschlage es in erster Linie Menschen mit Bergbaubezug, die wegen des Welterbes dort seien. „Im Centro hingegen kommen wir mit Menschen in Berührung, die sich durch unseren Store vielleicht zum ersten Mal bewusst mit der Geschichte des Ruhrgebiets und des deutschen Steinkohlebergbaus auseinandersetzen“, erklärt der 37-Jährige. „Außerdem ist viel internationales Publikum unterwegs, was unserer Idee entspricht, mit unserer Mode die Geschichte raus in die Welt zu tragen“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.



„Wir freuen uns auf eine super Zusammenarbeit mit der OWT und laden jeden herzlich ein, uns im Centro zu besuchen“, so Bohm. Gemeinsamkeiten zwischen den Oberhausener Touristikern und den Machern stylischer Mode aus Gladbeck gibt es reichlich: „Wir sind wie die Grubenhelden auf Kohle geboren. Städtetourismus statt Kohle und Stahl, dafür wurden wir noch in den 90ern belächelt“, so Rainer Suhr, Oberhausener Tourismus-Chef. „Das gemeinsame Erbe, nämlich Bergbau und Indust-riekultur, sind für uns DER Stoff, um für das neue, moderne Revier zu begeistern und eine Brücke zwischen Tradition und Fortschritt zu schlagen.“



Aktuelle Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-22 Uhr

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (