Schnell, einfach, komfortabel! OBD-Leistungssteigerung jetzt für alle aktuellen BMW G- & F-Modelle!

31.10.18

Gerade jetzt im Jubiläumsjahr in dem G-POWER sein 35-jähriges Bestehen mit den „35 Jahre EDITIONEN“ und einem Preisvorteil von 35% feiert, kommt das G-Flash OBD-Tool für die aktuellen BMW G- & F-Modelle mit Benzinmotor und der neuesten Steuergerätegeneration genau zur rechten Zeit.



Denn mit dem G-Flash OBD-Tool lässt sich die „35 Jahre EDITION“ der G-POWER Performance Software – einfach, schnell und komfortabel – direkt über die OBD Schnittstelle im Innenraum Ihres Fahrzeugs auf das Motorsteuergerät hochladen. Somit entfällt die Demontage und das Öffnen des Motorsteuergeräts und damit auf Wunsch auch der Werkstattaufenthalt.



Sie müssen lediglich das G-POWER G-Flash OBD-Tool an die entsprechende Schnittstelle im Fahrzeuginnenraum anschließen, das BMW Kennfeld auslesen und per E-Mail an G-POWER schicken. Anschließend wird das Kennfeld bei G-POWER optimiert und Sie erhalten die individuelle G-POWER Performance Software für Ihr Fahrzeug wieder per Mail zurück. Das verschlüsselte G-POWER Kennfeld laden Sie dann im Anschluss wieder via G-Flash auf das Motorsteuergerät hoch. Fertig! Einfacher geht’s nicht! Das kann jetzt jeder selbst!



Entscheiden Sie sich jetzt für die G-POWER Performance Software und Sie erhalten nicht nur eine spürbare Leistungssteigerung und einen optimalen Schutz für Ihren Motor, sondern auch eine souveräne Fahrkultur die weit über die reine Leistungsangaben hinausgeht. Damit hebt sich G-POWER mit seinen Leistungssteigerungen von allen anderen Angeboten am Markt ab. Diesen Mehrwert schätzen G-POWER Kunden aus dem In- und Ausland und vertrauen G-POWER deshalb Ihre hochpreisigen M-Modelle an.



Grundlage für dieses Vertrauen ist, neben der langjährigen Erfahrung in der Fahrzeugveredelung, auch das Know-how aus der Softwareentwicklung der bis zu 1001 PS starken G-POWER Kompressorsysteme, sowie das umfangreiche Entwicklungsprogramm in das G-POWER überdurchschnittlich viel Zeit und Geld investiert.



Also, für alle die schon immer mit dem Gedanken gespielt haben Ihrem BMW mehr Leistung einzuhauchen, aber bisher nicht die Zeit für den Weg in die Werkstatt gefunden haben, ist das komfortable G-POWER OBD-Tuning die perfekte Methode um sich diesen Wunsch zu erfüllen! Und das gerade noch rechtzeitig, denn die „35-Jahre EDITIONEN“ sind nur im Jubiläumsjahr erhältlich, das sich langsam dem Ende zuneigt. Da heißt es jetzt zu zuschlagen – denn der Endspurt hat begonnen!



