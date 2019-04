Pressemitteilung BoxID: 746184 (FTI Touristik GmbH)

Länger bleiben - weniger zahlen

Einmaliger Sparvorteil für Erholungssuchende auf Kuba: Im April schenkt FTI seinen Gästen an ausgewählten Reiseterminen mit Nonstop-Flug ab München zwei Extra-Tage auf der Trauminsel Cayo Santa Maria.



Verlängerung in der Karibik: Erholungssuchende profitieren an Abreiseterminen Ende April 2019 beim Urlaub im Strandeldorado Cayo Santa Maria gleich doppelt. Dank eines planmäßigen Flugtagwechsels der wöchentlichen Nonstop-Verbindung nach Santa Clara erhalten Erholungssuchende zwei Extra-Urlaubstage. „Ab 8. Mai 2019 fliegen wir immer mittwochs – anstatt wie bisher montags – von München nach Santa Clara“, erklärt FTI-Geschäftsführer Ralph Schiller. „Durch den Wechsel des Flugtags ergibt sich für die Abreisen am 22. und 29. April 2019 die einmalige Möglichkeit, 16 anstatt 14 Nächte auf Cayo Santa Maria zu verbringen – und das zum absoluten Schnäppchenpreis.“ FTI bietet die verlängerten Reisearrangements mit All-Inclusive-Paket zum Sparpreis ab 999 Euro pro Person und damit um bis zu 516 Euro günstiger als der Katalogpreis für 14 Tage an. Kilometerlange, flachabfallende Sandstrände, kristallklares Wasser und kubanisches Lebensfreude bieten Gästen die Zutaten für den perfekten Erholungsurlaub.



Für Abwechslung sorgt ein umfangreiches Ausflugsangebot, denn Cayo Santa Maria eignet sich gleichermaßen als Basis zur Erkundung von Kubas abwechslungsreichem Nordosten. So gewinnen Gäste beispielsweise während einer Jeep-Safari einen adrenalinhaltigen Einblick in die Naturschönheit der Insel oder lernen auf einer Tour zu einer historischen Mühle Wissenswertes über die Geschichte der Zuckerrohrverarbeitung. Als Highlight kann auch die Hauptstadt Havanna per Inlandsflug von Cayo Santa Maria aus als Ein- oder Mehrtagestrip erkundet werden.



Preisbeispiel:

LABRANDA Cayo Santa Maria°°°°

16 Nächte mit All-Inclusive-Verpflegung sind mit Flug ab München am 22. April 2019 ab 999 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar. Sparvorteil gegenüber dem Katalogpreis für 14 Tage Aufenthalt: 516 Euro.



Buchungen und Informationen unter www.fti.de, der FTI-Buchungshotline 089 – 710 451 498 sowie im Reisebüro.

