Autokino am Flughafen Nürnberg

Gute Nachrichten für alle Filmfans: In Nürnberg steht ein neues Autokino in den Startlöchern! Der Open-Air-Kinosaal feiert am Samstag, den 16. Mai 2020 am Albrecht Dürer Airport seine Premiere – und soll damit in Zeiten der Corona-Krise den Kinosommer in Nürnberg retten.



​Autokinos feiern in ganz Europa derzeit ein Revival. Nun steht auch in Nürnberg das erste konkrete Konzept: Auf einer Parkfläche am Albrecht Dürer Airport wird demnächst ein Freiluftkino für Pkw eröffnen. Mehr als 200 Autos finden hier – natürlich mit mindestens 1,5 m Abstand zueinander – pro Vorstellung vor der über 100 m² großen LED-Leinwand Platz.



Mit Online-Ticketverkauf, kontaktloser Einfahrt mit Barcode-System und Hygieneregelungen können dabei alle Vorgaben der Politik eingehalten werden. Das Kinoticket gilt pro Pkw, zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder unter 18 Jahren sind im Preis inbegriffen. Voraussetzung ist die Einhaltung der aktuell geltenden Infektionsschutzvorschriften.



Consorsbank Autokino-Sommer startet Mitte Mai



​Hinter dem geplanten „Consorsbank Autokino-Sommer“ steckt die Werbe- und Eventagentur roeschke&roeschke, die unter anderem den Opernball in Nürnberg und den Ball der Unternehmer veranstaltet. „Für uns ist das sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt zur Unterstützung der regionalen Event-Szene! Durch unser Netzwerk in der Region konnten wir uns schnell auf die besondere Situation in diesem Sommer einstellen: Unsere Partner aus den Bereichen Eventtechnik, Catering, Sicherheit, Getränkehandel usw. sind an Bord“, so Geschäftsführer Simon Röschke. Gemeinsam mit seinem Bruder Andreas Röschke und dem 10-köpfigen Agenturteam arbeitet er seit einigen Wochen mit Hochdruck an dem neuen Format.



Autokinos in Bayern wieder erlaubt



Bislang waren Autokinos in Bayern nicht erlaubt, doch mit den ersten Lockerungen kommt nun auch ein positives Signal aus der Politik: Ab dem 11. Mai 2020 dürfen auch im Freistaat wieder Filmvorstellungen in Autokinos stattfinden. Der Nürnberger Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas begrüßt das Vorhaben: „Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass regionale Unternehmen zusammenhalten. Deshalb freue mich über das gemeinsame Engagement der Beteiligten und die Idee, am Flughafen eine besondere Freizeitmöglichkeit für die Nürnbergerinnen und Nürnberger zu schaffen!“



Auch der Albrecht Dürer Airport Nürnberg unterstützt das Projekt: „In der aktuellen Zeit sehnen sich die Menschen in der Metropolregion mehr denn je nach Freizeitaktivitäten für die ganze Familie. Als Standort für außergewöhnliche Erlebnisse ist der Flughafen bereits bekannt. Wir sind stets offen für innovative Ideen und freuen uns, dass das erste Autokino Nürnbergs hier am Airport an den Start geht“, so Flughafengeschäfts-führer Dr. Michael Hupe.



Auch Konzerte und Gottesdienste in Planung



Das Programm soll – passend zum Autokino-Revival – auch einen Funken Nostalgie versprühen: Geplant sei eine bunte Mischung aus Klassikern, aktuellen Kinohits und ausgewählten Kinderfilmen. Unter www.autokinosommer.de können sich interessierte Kinofans schon für den Ticketstart anmelden. „Wer sich jetzt einträgt, wird natürlich als erstes über das Programm informiert“, versprechen die Veranstalter. Auch weitere Live-Veranstaltungen sind denkbar: So könnte der einzigartige Kinosaal auch für Konzerte oder Gottesdienste genutzt werden.



Vorerst soll es den „Autokino-Sommer“ bis Ende September 2020 geben. Simon Röschke fügt hinzu: „Erst einmal geht es darum, auf die aktuelle Situation zu reagieren und ein Freizeitangebot zu schaffen, dass auch in Zeiten von Corona bedenkenlos in Anspruch genommen werden kann.“ Denkbar sei aber auch eine Fortsetzung in den kommenden Jahren.



Infos zum Autokino auf www.airport-nuernberg.de

