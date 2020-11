Der Deutsche Abbruchverband e.V. (DA) hat auf Anstoß seines Arbeitskreises Junioren eine Imagekampagne gestartet. Diese wurde durch einen eigens dafür gegründeten PR-Lenkungsausschuss zusammen mit einer Kölner Werbeagentur erarbeitet.



Ziel der Imagekampagne ist es, die gesamte Außendarstellung des Verbandes zu verjüngen und moderner zu gestalten. Zentrales grafisches Mittel der Kampagne sind 6 Leitbilder (key visuals).



Diese Bilder sind der rote Faden, der sich durch alle Kommunikationskanäle und – mittel des Verbandes ziehen soll. Dabei sollen diese Leitbilder zeigen, dass die Abbruchbranche eine fortschrittliche Branche am Puls der Zeit und auf der Höhe der Technik ist. So ist z.B. das Thema Nachhaltigkeit beim Abbruch zentral. Die Mitglieder des DA arbeiten seit Jahrzehnten nachhaltig. Sie fördern das Recycling. Beton wird zu neuem Beton. Viele Außenstehende wissen das nicht, es ist aber das tägliche Brot unserer Mitglieder und somit eine der wichtigen Botschaften, die transportiert werden sollen.



Im Rahmen der gestern in Köln stattgefundenen Mitgliederversammlung 2020 wurden die Bilder sowie die weiteren kommenden Maßnahmen der Kampagne den Mitgliedern vorgestellt.



Auch die nach Relaunch gestern neu online gegangene Webseite des Verbandes wurde dort präsentiert. Die Leitbilder haben auf der neu gestalteten Webseite eine zentrale Funktion sowie in sämtlichen Social-Media-Kanälen des DA.



Schauen Sie einfach mal rein: www.deutscher-abbruchverband.de

