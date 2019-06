Pressemitteilung BoxID: 756772 (Bridgestone Deutschland GmbH)

Bridgestone verlost auf der point S Jahreshauptversammlung 2019 einen BMW 118i zur zweijährigen Nutzung

Auch in diesem Jahr kamen bei der point S Jahreshauptversammlung 2019 am 17. und 18. Juni die Gesellschafter und Lieferanten des Reifenhändlers zusammen. Bei der parallel durchgeführten Industriemesse fand sich vor allem am Bridgestone Messestand ein besonders glücklicher Besucher: Im Rahmen der Veranstaltung verloste Bridgestone, Weltmarktführer der Reifen- und Gummibranche,[1] einen BMW 118i zur zweijährigen Nutzung an einen der Messebesucher.



Zahlreiche Gesellschafter des Reifenhändlers kamen bei der diesjährigen point S Hauptversammlung unter dem Motto „Mut, Innovation, Fortschritt“ im Europa-Park in Rust zusammen. Neben informativen Tagesordnungspunkten und Vorträgen erwarteten die Gesellschafter auch zahlreiche Aussteller auf der parallel durchgeführten Industriemesse. Seit über 20 Jahren pflegt auch Bridgestone eine enge Partnerschaft mit dem Reifenhändler point S. Im Zuge dessen hatte sich der Weltmarktführer der Reifen- und Gummibranche in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen: der Reifenhersteller verloste einen weißen BMW 118i an einen der Gesellschafter. Nach der Losziehung am Nachmittag des zweiten Veranstaltungstages konnte Matthias Eisentraut, Manager PSR Sales & Business Development bei Bridgestone, dem glücklichen Gewinner Gordon Bleil dann zu seinem neuen Fahrzeug gratulieren.



[1] Basierend auf dem Reifenabsatz 2017. Quelle: Tire Business 2018 – Global Tire Company Rankings.

