Mobilitäts-Start-up Bio-Hybrid startet den Verkauf mit der Passenger-Variante DUO

Pioniere profitieren gleich mehrfach

Bio-Hybrid DUO: ökologisch wie ein E-Bike, komfortabel wie ein kleines Auto

Privat- und Gewerbekunden können sich für die Bio-Hybrid Cargo-Varianten vormerken lassen





Keine andere Fahrzeugkategorie hat in den vergangenen Jahren einen solchen Boom erlebt wie das E-Bike. Jetzt hebt ein neues Fahrzeugkonzept die Idee des elektrisch unterstützten Fahrrads auf ein neues Level: der Bio-Hybrid DUO. Das vierrädrige Pedelec mit Dach und zwei Sitzplätzen ist für den deutschen Markt ab sofort als Pionier-Edition online bestellbar unter www.biohybrid.com/bestellen.



500 Euro Preisvorteil bei Bestellung bis zum 31. März 2021



Kunden, die sich in der ersten Bestellphase für die limitierte Pionier-Edition entscheiden, sparen und bekommen das volle Bio‑Hybrid Premium-Fahrerlebnis. Das Pedelec ist ausgestattet mit einer portablen Batterie, einem Ladegerät und jeder Menge Features: LED-Lichtsystem, Blinker, vollgefedertes Fahrwerk, hydraulischen Scheibenbremsen, Panoramadach, 5-Zoll-Multi-Touch-Display, 4G- und GPS-Integration, USB Ladeport, Navigation mit topologiebasierter Reichweitenberechnung und vielem mehr. Geliefert wird ab August 2021 in der Reihenfolge der Bestelleingänge. Wer zu den Vorreitern einer neuen Art der individuellen Fortbewegung zählen will, kann sich mit einer Anzahlung von 490 Euro einen Bio-Hybrid zum Preis von 9.490 Euro (inkl. MwSt.) sichern. Schnell sein lohnt sich.



Sauber, leise, sicher: das kompakte E-Bike mit Dach und vier Rädern



Das von der Bio-Hybrid GmbH, einem Nürnberger Mobilitäts-Start-up, entwickelte Pedelec ist mit seinen gefederten vier Rädern, zwei bequemen Sitzen, der großen Windschutzscheibe mit Scheibenwischer und dem Dach so komfortabel wie ein kleines Auto, aber so nachhaltig und wendig wie ein klassisches E-Bike. Und natürlich wie dieses ohne Führerschein und auf den gleichen Radwegen zu fahren.



„Die Zeit ist reif für eine neue Form der nachhaltigen Mobilität. Schneller, wendiger und stylischer als mit unserem Bio-Hybrid kommt man kaum von A nach B. Egal ob Jung oder Alt, ob in der Großstadt oder im Ländlichen, ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Shoppen oder dem Treffen mit Freunden, DUO fahren soll einfach Spaß machen“, sagt Gerald Vollnhals, Geschäftsführer der Bio-Hybrid GmbH.



Patrick Seidel, verantwortlich für die Bereiche Strategie und Unternehmensentwicklung, betont: „Auf diesen Tag hat das gesamte Team lange hingearbeitet. Ich freue mich besonders für unsere Bio-Hybrid-Community, die uns seit Jahren die Treue hält.“ Das Unternehmen hat das Hightech-Pedelec mit jeder Menge Ingenieurs-Know-how völlig neu entwickelt. Designed und Engineered in Deutschland soll der Bio-Hybrid höchste Qualitätsansprüche erfüllen und Nutzer als individuelle, platzsparende und digitale Mobilitätsalternative mit vielen smarten Features überzeugen.



Bringt Geschäfte ins Rollen: der Bio-Hybrid in verschiedenen Cargo-Varianten



Neben der Passenger-Variante DUO wird es vom Bio-Hybrid auch verschiedene Cargo-Varianten geben. Je nach Einsatzzweck können Kurier- oder Paketdienste, Gastronomie-, Einzelhandels- oder Handwerksbetriebe beispielsweise zwischen einer offenen Ladefläche oder einer geschlossenen Ladebox wählen. So oder so: Der Bio-Hybrid bietet viel Platz für Fracht, lässt sich leicht be- und entladen, befreit von allen Parkplatzsorgen und ist eine rollende grüne Visitenkarte. Auch für die Cargo-Varianten können sich Interessenten bereits vormerken lassen. Alle nötigen Informationen gibt es ebenfalls auf www.biohybrid.com/bestellen.

