Oh du Glögg-liche

B&B HOTELS verrät, auf welchen Weihnachtsmärkten es den besten Glühwein, Punsch oder Glögg gibt

Heiß und köstlich: Der Bummel über den Weihnachtsmarkt inspiriert zum traditionellen Christmas-Shopping, ist aber vor allem auch eine gern zelebrierte, kulinarische Entdeckertour durchs vorweihnachtlich-winterliche Lebkuchen- und Bratwurst-Wonderland. Wenn die Temperaturen dann noch kalte Finger verursachen, wärmt eine Tasse mit heißen Getränken die Gemüter und verfrorenen Hände im Nu wieder auf.



B&B HOTELS, die beliebte Budget-Hotelkette mit 129 Hotels in Deutschland, hat eine Übersicht der wohl schönsten Weihnachtsmärkte zusammengestellt, die allein schon wegen ihrer Glühwein- und Punsch-Stände einen Besuch wert sind.



Lucia Weihnachtsmarkt in Berlin



Inmitten des pulsierenden Berlins und doch ganz behaglich eingebettet in die romantische Kulisse des historischen Bauensembles einer Brauerei des 19. Jahrhunderts – dem heutigen Kreativstandort Kulturbrauerei – liegt der Lucia Weihnachtsmarkt. Gewidmet ist dieser Weihnachtsmarkt den skandinavischen Ländern. Lucia, die Lichtbringerin der dunklen Winterzeit, gibt Wärme und Geborgenheit, lässt Träume wachsen und schenkt den Sorgenden Hoffnung. Ursprünglich kommt sie aus Schweden und wird heute in ganz Skandinavien verehrt und alljährlich am 13. Dezember gefeiert. Tausende von Lichtpünktchen glitzern über diesem Weihnachtsmarkt. Wer Lucia nur einmal besucht, für den ist’s partout unmöglich, die mehr als zwanzig Variationen – vom herkömmlichen Glühwein oder dem Weißen vom Winzer über schwedischen Glögg und finnischem Glögi bis hin zum isländischen Glühwein – zu testen. Wer es doch versucht und sich plötzlich in den Armen eines großen weißen Engels wiederfindet, muss nicht zweifeln. Den Engel gibt es wirklich, er schaut allabendlich vorbei und umhüllt die Besucher mit Weisheit und Schutz.



Advent in idyllischer Kulisse: Fleetweihnacht in Hamburg



Die Fleetinsel an der Hamburger Alster verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit zu einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. An festlich dekorierten Holzhäuschen gibt´s funkelnden Weihnachtsschmuck, Holzspielzeug, Keramik, Glaswaren und andere hübsche Geschenkartikel. Fischbrötchen sind in Hamburg natürlich zu jeder Jahreszeit absolutes Must-Eat, aber auch köstliche Grog-Variationen sind hier an vielen Buden zu finden.



Historisch, sehenswert: der Weihnachtsmarkt Braunschweig



Alle Jahre wieder verwandeln sich die Plätze rund um den Dom St. Blasii und die Burg Dankwarderode in den stimmungsvollen Braunschweiger Weihnachtsmarkt. In eindrucksvoller historischer Umgebung sind gut 150 Kunsthandwerker und Marktkaufleute mit ihren liebevoll geschmückten Hütten und Ständen zu Gast. Wer die Mühe nicht scheut und die 161 Stufen des Rathausturmes besteigt, wird in 61 Metern Höhe mit einem fantastischen Blick auf den hell erleuchteten Braunschweiger Weihnachtsmarkt belohnt. Den Glühwein oder Punsch genießen Besucher anschließend bestenfalls in der neuen Kult-Location des Weihnachtsmarktes - einem der überdachten Flöße. Sie liegen im illuminierten historischen Burggraben der Burg Dankwarderode, der heute kein Wasser mehr führt, in seiner Anlage aber den ursprünglichen Verlauf des Flusses Oker nachzeichnet.



Traditionell und märchenhaft: der Weihnachtsmarkt in Ulm



Rund um den höchsten Kirchturm der Welt präsentieren 130 liebevoll dekorierte Stände echtes Kunsthandwerk, klassische und moderne Weihnachtsdekorationen, Geschenkideen und kulinarische Spezialitäten. Über 18.000 kleine Lichter setzen den majestätischen Weihnachtsbaum prachtvoll in Szene. Während kleine Weihnachtsmarktbesucher in der Märchenjute andächtig dem Geschichtenerzähler lauschen, gönnen sich die Erwachsenen einen heißen Bio-Glühwein, Hot-Gin, Eierlikör-Punsch oder einen anderen köstlichen Aufwärm-Drink an einer der zahlreichen Buden des Marktes.



Weihnachtswunderland in Trier



Vor der imposanten Kulisse des Doms findet vom 22. November bis 22. Dezember 2019 der stimmungsvolle Trierer Weihnachtmarkt statt. Stöbern und Staunen wird hier zum gelebten Motto: In den rund 95 festlich dekorierten Holzhäuschen gibt´s funkelnden Weihnachtsschmuck, Holzspielzeug, Keramik, Glaswaren und andere hübsche Geschenkartikel. Bratwürstchen, Reibekuchen, gebrannte Mandeln und Co. schmecken hier besonders gut. Ohne die obligatorische Tasse Glühwein, Tee oder Schokolade verlässt kein Besucher den Markt.



