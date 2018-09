B&B Range Rover Velar - bis 331 kW / 450 PS / 600 Nm

Seit über 35 Jahren optimiert der Siegener Tuner B&B Automobiltechnik ( www.bb-automobiltechnik.de – Tel. 0271-30323-0 ) hochwertige Fahrzeuge. Für den neuen Range Rover Velar wurde aktuell ein umfangreiches Tuning Programm fertig gestellt, dass die Motorleistung in der Top Version von 380PS / 450Nm auf bis zu 450 PS und 600 Nm erhöht. Der klassische Beschleunigungswert von 0 auf 100 km/h reduziert sich von 5,7 auf 4,9 Sekunden. Die Vmax des eleganten SUV´s steigt auf über 250km/h.



Das 2-stufige Motorenprogramm des stärksten Velar – des RR P380 mit 380 PS / 450Nm beginnt in Stufe 1 (ab EUR 1.950.-) mit einer Änderung der Motorelektronik und einer geringfügigen Erhöhung des Ladedrucks um 0,2 bar welche die Leistung des Motors auf 420 PS und 540 Nm erhöht. In Stufe 2 (ab EUR 3.950.-) Euro wird eine Leistung von 450PS und 600Nm erreicht. Hierbei wird die Kompressorübersetzung geändert, die Ansaugwege und Luftführungen optimiert sowie weitere Änderungen der elektronischen Motorsteuerung vorgenommen.



Für alle anderen Range Rover Velar Modelle sind ebenfalls mehrere Leistungssteigerungen – auch in ECO Versionen mit Kraftstoffersparniss (bis zu ca.2ltr./100km) – verfügbar z.B.:

Range Rover Velar D180 (180PS/430Nm) – Stufe 1 (210PS/480Nm – EUR ab 1.298.-) – Stufe 2 (225PS/500Nm – EUR ab 1.798.-)

Range Rover Velar D240 (240PS/500Nm) – Stufe 1 (270PS/560Nm – EUR ab 1.298.-) – Stufe 2 (286PS/585Nm – EUR ab 1.798.-)

Range Rover Velar D300 (300PS/700Nm) – Stufe 1 (340PS/765Nm – EUR ab 1.498.-) – Stufe 2 (360PS/800Nm – EUR ab 1.950.-)

Range Rover Velar P250 (250PS/365Nm) – Stufe 1 (286PS/420Nm – EUR ab 1.498.-) – Stufe 2 (300PS/450Nm – EUR ab 1.950.-)



Zur Optimierung des Abgasgeräusches bietet B&B einen Soundgenerator (EUR ab 1.498.-) an, welcher per Fernbedienung in mehreren Klangstufen bis zum V8-Sport-Sound verändert werden kann.



Um die Fahreigenschaften und die Optik des RR Velar zu optimieren, bietet B&B einen Sportfedernsatz (EUR ab 398.-) an, welcher den Velar um ca.30mm absenkt. Hierbei sind auch die Vorteile bei Tiefgarageneinfahrten zu beachten – ebenso die erheblich bessere Einstiegsmöglichkeit.



Eine deutliche Verbesserung des Fahrverhaltens wird durch die Verwendung des B&B Gewinde-Komfortfahrwerkes erreicht. Das in Zug- und Druckstufe einstellbare Gewinde-Komfortfahrwerk ist ab EUR 1.995.- erhältlich und sorgt für eine Tieferlegung von ca. 30-50mm. Es ermöglicht somit deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten und trägt maßgeblich zu mehr Fahrsicherheit bei.

Für Modelle mit serienmäßigem Luftfahrwerk wird ebenfalls eine Fahrwerktieferlegung um ca.30-50mm angeboten.



Empfehlenswert bei sportlicher Fahrweise ist die B&B 6-Kolben Hochleistungs-Sportbremsanlage (ab EUR 4.495.-), welche dem RR Velar Fahrer jederzeit ein beruhigendes Gefühl überlegener Sicherheit vermittelt. Die Bremsleistung wird bei sportlicher Fahrweise oder in Notsituationen bei Hochgeschwindigkeitsfahrten deutlich verbessert. Die Bremsanlage mit 342mm wird dann unter den Original Velar-Rädern Verwendung finden.



Die maximale Bremsscheibengröße beträgt an der Vorderachse 370 mm (ab EUR 4.950.-). Die "große" Bremsanlage benötigt dann mind. 20“ Zoll Räder.



B&B Leichtmetallfelgen:



B21 – VA+HA 9,0x22" Zoll mit 275/40-22 Bereifung (EUR ab 3.950.- komplett)

B25 – VA+HA 9,0x21" Zoll mit 265/45-21 Bereifung (EUR ab 3.795.- komplett)



bieten deutlich mehr Reserven bei höheren Kurvengeschwindigkeiten und erweitern zudem noch die sportlichere Optik des edlen SUV´s.





