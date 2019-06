Pressemitteilung BoxID: 756746 (Audi AG)

Audi und Sony Pictures Entertainment elektrisieren "Spider-ManTM: Far From Home"

Auftritt des vollelektrischen Audi e-tron*, Audi A7* und Audi Q8* in „Spider-Man: Far From Home”

Exklusiver Videoclip vorab, in den Hauptrollen: Tom Holland als Peter Parker und der vollelektrische Audi e-tron GT concept

Audi sponsort die Weltpremiere von „Spider-Man: Far From Home” in Hollywood im Sommer 2019





Noch vor der offiziellen Weltpremiere im Sommer veröffentlichen Audi und Sony Pictures Entertainment gemeinsam einen exklusiven Videoclip zu „Spider-Man: Far From Home.”



Im kurzen Videoclip „The Science Fair” nehmen Peter Parker (Tom Holland) und sein bester Freund Ned (Jacob Batalon) an einem Forschungswettbewerb ihrer Schule teil. Um ihre Präsentation zu retten, organisiert Peter in letzter Minute ein Meisterstück: den vollelektrischen Audi e-tron GT concept.



Das Video finden Sie hier.



„Die Partnerschaft mit Sony Pictures Entertainment gibt uns die perfekte Möglichkeit, unsere Elektrooffensive in einer spektakulären Weise zu präsentieren und die Technologie einem großen und motivierten Publikum zugänglich zu machen. Daher spielt Product Placement eine wichtige Rolle in der neuen Markenstrategie von Audi,“ sagt Sven Schuwirth, Leiter Marke Audi, Digital Business, Customer Experience.



„Spider-Man: Far From Home” zeigt den vollelektrischen Audi e-tron und den brandneuen Audi A7 sowie den Audi Q8. Die Audi-Modelle werden auch bei der Hollywood-Premiere von „Spider-Man: Far From Home" in diesem Sommer eine Rolle spielen.



ÜBER „SPIDER-MAN: FAR FROM HOME"

Nach „Avengers: Endgame“ steht Spider-Man vor neuen Herausforderungen in einer Welt, die sich für immer verändert hat.

Regie: Jon Watts. Drehbuch: Chris McKenna & Erik Sommers. Basierend auf dem MARVEL-Comicbuch von Stan Lee und Steve Ditko. Produzenten: Kevin Feige und Amy Pascal. Executive Producer: Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Thomas M. Hammel, Eric Hauserman Carroll, Rachel O'Connor, Stan Lee, Avi Arad und Matt Tolmach. In den Hauptrollen: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, JB Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei und Jake Gyllenhaal.



* Verbrauchsangaben

Audi e-tron

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 26,4 - 22,6 (WLTP); 24,6 - 23,7 (NEFZ); CO2-Emission kombiniert in g/km: 0;

(Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs)



Audi Q8

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 9.1 - 6.4; CO2-Emission kombiniert in g/km: 207 - 169;

Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.



Audi A7 Sportback

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,3 - 4,4; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 167 - 115;

Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.



Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP schrittweise den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.audi.de/wltp.



Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, D-73760 Ostfildern oder unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

