KETTLER Alu-Rad GmbH

Die KETTLER Alu- Rad GmbH ging aus der Heinz Kettler GmbH & Co. KG hervor, die 2015 von Europas größtem Zweirad-Fachhandelsverband, die Zweirad- Einkaufsgenossenschaft eG (ZEG), aus der Insolvenz übernommen wurde. Seither agiert das Unternehmen aus Saarbrücken mit innovativen Modellen "Made in Germany" sehr erfolgreich in der Fahrradbranche und hat seine Mitarbeiterzahl inzwischen mehr als verdoppelt. KETTLER Alu-Rad investiert am saarländischen Standort in eine neue hochmoderne Produktionsstätte, um der hohen Nachfrage an KETTLER Fahrrädern und E- Bikes auch in Zukunft gerecht zu werden.



www.kettler-alu-rad.de