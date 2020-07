Pressemitteilung BoxID: 809109 (AIB-KUR Gesellschaft für Kur & Tourismus Bad Aibling mbH & Co. KG)

Bad Aibling zeigt den Gästen wieder sein Lächeln

Mitarbeiter in Hotels, Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistung tragen nun transparente Mund-Nasen-Masken

Maske mit Mehrwert: Schutz und Sicherheit der Gäste hat für den oberbayerischen Ferienort Bad Aibling nicht nur in Corona Zeiten oberste Priorität. Doch trotz Einhaltung strengster Hygiene-Vorschriften, Abstandsregelungen und penibler Sauberkeit darf die Empathie nicht in den Hintergrund stehen, die herzliche Kommunikation mit den Gästen. Deshalb setzt das renommierte Moorheilbad als erster deutscher Kurort jetzt auf hochfunktionale, transparente Mund-Nasen-Masken, die sowohl Sicherheit garantieren, aber das Lächeln hinter dem Schutz sichtbar macht. 1.500 dieser innovativen „Smile by eGo“–Masken aus transparentem PET-Material verschenkt die Gemeinde Bad Aibling jetzt kostenfrei an Mitarbeiter aus lokaler Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistung mit Kundenverkehr, damit die Gäste nicht nur spüren, sondern auch wieder sehen können, dass sie herzlich willkommen sind.



„Im Umgang mit unseren Gästen ist es enorm wichtig, dass man sich sehen und die Empfindungen und die Mimik des Gegenübers einschätzen kann“, so Thomas Jahn, Geschäftsführer der AIB Kur GmbH,

„durch das Tragen von klassischen Mund-Nasen-Masken ist diese Art der Kommunikation jedoch verloren gegangen. Wir wissen: Ein sichtbares Lächeln fördert die Authentizität, vermittelt Sympathie und bleibt in Erinnerung. Mit dem Einsatz von transparenten Mund-Nasen-Masken gewährleisten wir die notwendige Sicherheit gegenüber unseren Gästen, schaffen aber eine normale, menschliche Kommunikationsebene“, ergänzt der Kurdirektor.



Die „Smile by eGo-Maske“ wurde vom Murnauer Flugzeug-Ingenieur Ekkehard Gorski entwickelt. Sie bietet zahlreiche Vorteile: Die Aerosole bleiben durch die Atemstromlenkung am eigenen Körper, lässt dem Träger viel Luft zum Atmen, verhindert das lästige Beschlagen von Brillengläsern und garantiert dank festem Sitz auch die komplette Bewegungsfreiheit. Die Maske lässt sich nach Gebrauch mühelos reinigen und ist mehrfach verwendbar.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (