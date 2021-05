Einmal rund um die Welt: Ultraläuferin Brigid Wefelnberg läuft für die Zeltschule

Die 57-jährige Extremläuferin und Wahl-Freiburgerin Brigid Wefelnberg nimmt zugunsten der Zeltschule am diesjährigen „Circumpolar Race around the World" (CRAW) teil.Die gebürtige Amerikanerin Brigid Wefelnberg schaut auf eine inzwischen 15jährige Extremlaufkarriere zurück. Ihre Herausforderungen: Alpinläufe, Wüstenrennen und Ultramarathons. Wefelnberg, die sich selbst als hoffnungslose Abenteuerin beschreibt, verbindet ihre weltweit stattfindenden Läufe immer mit sozialen Engagement, meist für Kinder. Mit ihrer Teilnahme am „Circumpolar Race around the World", vom 1. September 2020 bis 31.12.2021, sammelt sie für den gemeinnützigen Münchener Verein Zeltschule e.V. Spendengelder für den Bau der 2021 geplanten „Wüstenrennmaus-Schule“ im Libanon. Aktuell liegt sie bei den Einzelläuferinnen auf Platz 1.Mit ihrer Wunschsumme von 15.000 Euro könnte Brigid Wefelnberg rund 250 syrischen Flüchtlingskindern ihr erstes Schuljahr finanzieren. Spenden können unter dem Verwendungszweck „Brigid läuft“ auf das Konto der Zeltschule überweisen werden. Ein PayPal Link führt direkt zum Aktionskonto: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=6RCZKFMTG89RA Verwendungszweck „Brigid läuft“IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29BIC: SSKMDEMMXXXMehr Informationen unter: www.craw.racing / / Platzierung: https://runsignup.com/... :100