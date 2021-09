Der Unternehmensgründer Dr. Minoru Shirota hatte die Vision, die Gesundheit aller Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Dabei bilden sowohl körperliche Gesundheit als auch geistiges und soziales Wohlbefinden eine Einheit. Die Yakult Unternehmensphilosophie „Working on a healthy society“, durch vielseitiges Engagement eine Grundlage für eine gesündere Gesellschaft zu schaffen, basiert auf dieser Ansicht.Die neue Kampagne „Kleines Fläschchen auf großer Mission“, die ab September 2021 in Deutschland gelauncht wird, soll zeigen, wie wichtig allgemeines Wohlbefinden für die Gesundheit ist und wie viel Spaß es machen kann, einen gesunden Lifestyle zu leben.Die übergeordnete Storyline handelt von dem wohlschmeckenden Yakult-Fläschchen, das auf eine Mission geschickt wurde, um Wohlbefinden zu verbreiten und gesunde Verhaltensweisen in den Alltag einzubinden. Für die Japaner beginnt diese Reise im Darm als Zentrum des Wohlergehens und erstreckt sich über viele verschiedene Bereiche, die uns täglich begleiten. Wieso spielt der Darm so eine wichtige Rolle? Was kann man sonst noch im Alltag für sein Wohlbefinden tun? Welche Auswirkungen haben Sport und Ernährung dabei?Und: Welche Rolle spielt Yakult dabei? Jedes einzelne Yakult Fläschchen enthält mindestens 20 Milliarden aktiver MilchsäurebakterienShirota. Das Besondere an den Shirota Bakterien ist, dass sie lebend den Darm erreichen, da sie besonders widerstandsfähig gegenüber Magen- und Gallensäuren sind.Die neue Yakult-Kampagne startet im Herbst 2021 mit vielfältigen Maßnahmen auf unterschiedlichen Kanälen. Ein aufmerksamkeitsstarker und farbenfroher TV-Spot inszeniert das Kampagnen-Motto „Kleines Fläschchen auf großer Mission“ und wird ab September 2021 auf reichweitenstarken Sendern zu sehen sein. Zeitgleich wird die Bewerbung durch Radio-Spots begleitet. Auch online und in den einschlägigen sozialen Netzwerken werden verschiedene Aktionen umgesetzt, um einerseits die Kampagne bei den Zielgruppen bekannt zu machen und andererseits die Marke und die Produkte ins Gedächtnis zu rufen.Um den Abverkauf am POS des Lebensmitteleinzelhandels zu unterstützen, kommen entsprechende Kampagnen-Materialien sowie eine große Gewinnspielaktion auf der Packung mit dem Titel „Mission Wohlbefinden“ zum Einsatz. Auffällige In-Pack-Leaflets geben einen umfassenden Überblick über das Gewinnspiel, das crossmedial beworben wird. Auf der gleichnamigen Gewinnspiel-Seite www.missionwohlbefinden.com werden für mehr Wohlbefinden in der Küche bis Ende März 2022 über 30 hochwertige Küchengeräte der Marke SMEG verlost.Zudem erhält der Marken- und Unternehmens-Auftritt auf der Homepage ein umfassendes Facelift.