P2X: WWF-Projekt macht Power-to-X-Technologien erlebbar

WWF präsentiert Virtual Reality Experience und digitales Lernmodul

Offizielles Launch Event beim Fraunhofer ENIQ am 15.11.2022

Teilnahme vor Ort (empfohlen) oder per Livestream möglich

Was ist eigentlich Power-to-X? Wie kann diese Technologie zum Klimaschutz beitragen? Und wie können die Chancen und Risiken einer breiteren Öffentlichkeit vermittelt werden? Um diese Fragen zu beantworten, hat der WWF im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Kopernikus-Projektes P2X eine Virtual Reality (VR) Experience und ein digitales Lernmodul entwickelt.Am 15. November 2022 stellt der WWF diese Angebote, die auch Apps, eine PC-Version und 360-Grad-Videos beinhalten, bei einem offiziellen Launch Event beim Fraunhofer ENIQ in Berlin vor. Journalist:innen sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung mit Vertreter:innen aus Politik und Wissenschaft sowie Projektpartner:innen teilzunehmen: Es wartet ein spannendes Programm mit Präsentationen, Diskussionsrunden und vor allem Möglichkeiten zum Testen der VR und des E-Learnings. Wer nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit zur Teilnahme per Livestream.15.11.2022, 15.30 bis 20.00 Uhr (Livestream von 16.00 - 18.00 Uhr für die Programmpunkte auf der Bühne)Fraunhofer ENIQ, EUREF Campus 23-24, 10829 Berlin (oder im Livestream)Zu den Programmpunkten und der Anmeldung geht es hier “Power-to-X Technologien sind ein wichtiger Baustein zur Erreichung unserer Klimaziele“, sagt Bettina Münch-Epple, Leiterin der Bildungsabteilung beim WWF Deutschland. „Damit uns eine sozial- und umweltverträgliche Transformation gelingt, ist es wichtig, die Bevölkerung mitzunehmen, eine Grundlage zur Akzeptanz zu schaffen und einen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu ermöglichen."PtX, kurz für Power-to-X, steht für die Umwandlung von Strom (Power) aus erneuerbaren Energiequellen in andere Stoffe bzw. die Nutzung in einer Vielzahl von Anwendungen (X). Dadurch kann erneuerbarer und somit klimafreundlicher Strom zum Beispiel auch in den Bereichen Verkehr (über Elektromobilität) oder Wärmeversorgung (über Wärmepumpen)eingesetzt werden. Bei der Umwandlung des Stroms in andere Stoffe steht ein Gas im Zentrum, das schon länger in aller Munde ist: Wasserstoff. Grüner Wasserstoff wird durch erneuerbaren Strom und Wasser hergestellt und hilft, Industrieanwendungen zu defossilisieren (mit dem Ziel, fossile Energieträger zu ersetzen) und zu dekarbonisieren (mit dem Ziel, CO2 Emissionen einzusparen). Die Virtual-Reality-Experience soll diese Reise in die Zukunft einem breiten Publikum auf spielerische Art und Weise nahebringen.Mit der VR und dem digitalen Lernmodul bietet der WWF wissenschaftlich fundierte Bildungsangebote zum Thema Wasserstoff und Power-to-X, die bei Lehrveranstaltungen, Weiterbildungsangeboten, Events, Ausstellungen und Messen eingesetzt werden können. Die Angebote stehen kostenfrei zur Verfügung.