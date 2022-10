Anpacken für den Zukunftswald

WWF sucht Mitstreiter:innen für Baumpflanzaktion im Barsdorfer Wald in der Uckermark

Startschuss für Urwald von Morgen mit hoher Artenvielfalt und CO2-Bindung

Dichtes grünes Blattwerk, satte alte Buchen, Eichen und Ahorne, fröhliches Gezwitscher: So wünschen wir uns die Wälder in Deutschland. Doch in Wahrheit sind 97 Prozent unserer Wälder, oftmals sehr monotoner, Wirtschaftswald.Das wollen wir ändern und suchen dabei Mitstreiter. Konkret suchen wir zehn Bürgerinnen und Bürger aus Uckermark und Oberhavel, die gemeinsam mit 30 WWF-Förder:innen dabei helfen, eine Kiefernplantage im Naturerbe Barsdorfer Wald nahe Fürstenberg (Havel) zu einem nachhaltigen Mischwald umzugestalten, und mit uns am Freitag, dem 18. November, in großem Maßstab Baumsetzlinge einpflanzen. Eingerahmt wird das Ganze von einer kleinen Exkursion mit WWF-Expert:innen zu den Themen Vielfalt, Wald und Wildnis. Für Speis und Trank sorgen wir. Also: Ziehen Sie sich feste Schuhe an, die Handschuhe über, schnappen Sie sich einen Spaten und los geht’s.Unsere Baumpflanzaktion auf der WWF-eigenen Liegenschaft ist Startschuss für einen Urwald von Morgen mit vielen verschiedenen Laubbaumarten. Wir wollen dort das ewige Rad von Werden und Vergehen mit all seinen Alters- und Zerfallsphasen und unzähligen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten wieder in Schwung bringen. Ein Zukunftswald ist nicht nur durch seine Artenvielfalt geprägt, sondern aufgrund hoher Kohlendioxid-Bindung auch ein wahrer Klimaretter. Zudem speichert er mehr Wasser als der für Brandenburg typische Kiefernforst und ist daher wichtig für die Dürre-Vorbeugung.Bei Interesse schreiben Sie bitte bis 7. November 2022 eine Mail an wwf.Aktion@wwf.de mit dem Betreff „WWF-Baumpflanzaktion“.Freitag, 18. November 2022WWF Naturerbe Barsdorfer Wald, Landkreis Uckermark.