10 Jahre Beauty Live & Hair Factory Kalkar

Es darf gefeiert werden!begeht in diesem Jahr bereits ihrGemeinsam mit allen Ausstellern und Besuchern blickt das Orgateam auf eine schöne und aufregende Zeit zurück und darf mit Stolz behaupten, dass die Messe mittlerweile einen großen Stellenwert in der Branche hat. Nicht nur was aktuelle Produkte, Dienstleistungen und bahnbrechende News der Haar- und Schönheitswelt angeht - hier stehen intensives Netzwerken und das persönliche Ambiente im Vordergrund. So auch amRund 100 Aussteller kommen auf der Beauty Live & Hair Factory Kalkar unkompliziert mit Fachbesuchern aus der Schönheitsbranche ins Gespräch. Das Angebot ist auf die jeweiligen Belange der Profis zugeschnitten - und doch geht es teils fließend ineinander über.u.a.:• Friseurbedarf, Scheren-Schleifservice• Haarverlängerung, Haarfarbe, Haarkosmetik• Beauty-Equipment• Pflegende und dekorative Kosmetik• Zubehör für Wimpern-Stylisten• Maniküre-, Pediküre- & Nageldesignzubehör• Bartpflege• Accessoires• Salonausstattung• AusbildungszentrenEin umfassendesrundet beide Tage ideal ab. Hierzu gehörenund mehr. Dabei sind der Workshop „Kolorimetrie“, der „Nail Master Award Germany“, die zum ersten Mal stattfindende Bartmeisterschaft „Beards for Charity“ (nur am Samstag) sowie der beliebte Hochsteckwettbewerb für Auszubildende initiiert durch die Friseurinnung Borken (nur am Sonntag).Wer sich einigeholen möchte, sollte unbedingt das Geschehen auf derim Blick behalten. Modenschau, innovative Beauty-Behandlung, neue Blondier-Formel, Hochsteckfrisuren, Haar- und (Kopf-)Hauttests auf dermatokosmetischer Basis und Vorträge zum Thema „Wertschätzung von Mitarbeitern und Kunden“ finden sicherlich zahlreiche interessierte Zuschauer.Im Ticket enthalten sind Getränke und Snacks.• Mitgliedskarte der Handwerkskammer• Gewerbeschein / Ausbildungszeugnis (Kopie)• Bestätigung des Dienstgebers• HandelsregisternummerWeitere Infos unter www.beautylive.eu Messe- und Kongresszentrum Kalkar (Messehallen)-auf dem Gelände des Wunderland Kalkar-Griether Str. 110-12047546 KalkarFinja SverkoTel. +49 (0) 2824/910 124