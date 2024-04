Was in Bochum in den Pott kommt!

Das fünfte Jahr in Folge lädt die Kulinarische Schnitzeljagd nun dazu ein, die Stadt Bochum von seiner kulinarischen Seite kennenzulernen! Am 04.05 werden wieder 10 bis 12 Restaurants, Cafès und Feinkostläden der Stadt mit kulinarischen Häppchen auf die Teilnehmer der Veranstaltung warten.Ein „richtig“ gibt es bei dem Konzept nicht: Ob allein oder mit Freunden, auf dem Rad oder anders – im Vordergrund steht der Genuss und eine kleine Auszeit vom Alltag. Der Tag lässt sich nach den individuellen Wünschen gestalten.Welche Kostproben serviert werden ist eine Überraschung, klar ist aber: Es wird vielseitig & lecker!Die folgenden Läden haben schon im letzten Jahr begeistert und sind auch am 04.05.2024 als Wiederholungstäter dabei: EssIch mit Leckerem aus dem Pott, PiepNitz Craft-Bier, Sieben Acht Fünf Linden, La Paz, die Grillakademie Ruhr und die Weinbar Le Kork.Als Neuheiten werden in diesem Jahr auch das Bauernlädchen im Kirchviertel, der Profi-Grill, das Kuchenparadies Omi backt! und Nadines Schokoladenmanufaktur angefahren. Die Route führt also durch die Bochumer Innenstadt bis in den Süd-Westen der Stadt.Aufgrund der großen Beliebtheit der Bochumer Kulinarischen Schnitzeljagd sind für dieses Jahr noch zwei weitere Termine geplant. Am 24.08 führt die Genusstour an der Ruhr entlang in den Bochumer Süden, am 21.09 geht es dann einmal quer durch die Stadt.Tickets gibt es ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/... für 33,00 € bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 40,00 € zu erwerben. Die Karten sind pro Termin auf 400 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher.