So schmeckt die Stadt Essen!

Am 02. September findet zum zweiten Mal in diesem Sommer eine Kulinarische Schnitzeljagd in Essen statt! Das Konzept: Zwischen 10 und 12 Restaurants, Cafès und Feinkostläden laden dazu ein, kulinarische Häppchen vor Ort zu probieren und wenn gewünscht kann man dabei auch direkt mehr über die Menschen hinter der Ladentheke erfahren.Der Scout der Tour ist die Foodbloggerin Jessica Flucks (alias „cookandpott“). Sie freut sich schon auf die Veranstaltung: „Bei der Kulinarischen Schnitzeljagd in Essen handelt es sich um eine abwechslungsreiche Tour mit spannenden Kostproben. Das Entdecken toller Lokale in interessanten Essener Stadtteilen steht hier im Fokus.“Die Veranstaltung führt durch Rüttenscheid, Frohnhausen und weitere schöne und vor allem schmackhafte Ecken der Stadt. Ein „richtig“ gibt es bei dem Konzept nicht: Ob allein oder mit Freunden, auf dem Rad oder anders – im Vordergrund steht der Genuss und eine kleine Auszeit vom Alltag.Auf die folgenden Stationen kann man sich bei der Kulinarischen Schnitzeljagd in Essen am 02.09 jetzt schon freuen: Das Unperfekthaus, Restaurant FINSTER, das Cafè Konsumreform, die Rinaldo Eismanufaktur, den Mana Mana Delikatladen, Lekka Low Carb Kitchen, Luck in a cup, Restaurant Church, Bram Ladage und das Cafè Glanzstück.Tickets gibt es ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/shop für 30,00 € bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 35,00 € zu erwerben. Die Karten sind pro Termin auf 400 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher.