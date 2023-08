Premiere: Die Kulinarische Schnitzeljagd kommt nach Krefeld

Am 09. September findet das radoptimierte Genussevent „Die Kulinarische Schnitzeljagd“ erstmalig in Krefeld statt. Zwischen 10 und 12 Restaurants, Cafès und Feinkostläden laden im Rahmen der Veranstaltung dazu ein, kulinarische Häppchen vor Ort zu probieren. Dabei kann man Krefeld nicht nur neu erschmecken, sondern auch direkt mehr über die Menschen hinter der Ladentheke erfahren.Ein „richtig“ gibt es bei dem beliebten Konzept nicht: Ob allein oder mit Freunden, auf dem Rad oder anders – im Vordergrund steht der Genuss und eine kleine Auszeit vom Alltag.Die schon bekannten, teilnehmenden Läden in Krefeld versprechen einen abwechslungsreichen und leckeren Tag. Mit dabei ist die Pizzeria Gian Toni, die Kochschule Abenteuer Küche, das Familienunternehmen Fredz Deli & Bar mit Unterstützung des Nachbarschaftshonigs von HoodyBee, die Kaffee-Bar Coffee Brew, die Salzmanufaktur Sel la vie, das Restaurant non olet, die Krefelder Heimat für Croissants CheatDay, Yomaro Frozen Yogurt, das Restaurant THE POINT und der Fischelner Dorfgarten im Herzen der Stadt.Welche Kostproben serviert werden ist eine Überraschung. Für eine vegetarische Alternative ist aber stets gesorgt.Die Tickets für die Veranstaltung sind auf 300 Stück limitiert, wer mit dabei sein möchte sollte also schnell sein. Tickets gibt es unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/shop für 30,00 € bis zwei Wochen vor dem Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 35,00 € zu erwerben.