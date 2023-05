Mülheim auf beiden Ruhrseiten neu „erschmecken“

Die Schnitzeljäger*innen können die Stadt dabei von allen (Ruhr-)Seiten neu kennenlernen. An einem Tourensamstag warten in 10 bis 12 Stationen - hierbei handelt es sich um Restaurants, Cafès oder auch Feinkostläden – köstliche kulinarische Kleinigkeiten auf die Teilnehmer*innen. Man kann die Stadt also völlig neu „erschmecken“.Die erste Mülheimer Tour der Kulinarischen Schnitzeljagd in 2023 führt schon amauf einer langen und sportlichen Route durch die Stadt. Die folgenden Läden werden die Teilnehmer mit Kostproben begrüßen: Raffelberger Hof, Kunst- und Designhaus M40, PLATI[num], Le Thè – bubleTea, Pottschwarz – die Rösterei, Cafe Löhberg, R’n’beef, THEMA, Wiener Gasthaus, Spices1822, und Ruhrfeuer-Premium.Wer lieber nur genießen und weniger strampeln möchte, kann übrigens auch jedes andere Fortbewegungsmittel neben dem Fahrrad nutzen.Peter Wiedeking, der Gründer der Kulinarischen Schnitzeljagd, blickt voller Vorfreude auf das Event:„Das schönste Kompliment ist das positive Feedback der teilnehmenden Läden und Kunden. Wir freuen uns auch in Mülheim an der Ruhr vielen Menschen einen schönen Tag und vor allem viele besondere Genussmomente bereiten zu können.“Weitere Termine des radoptimierten Genussevents in Mülheim an der Ruhr sind derund derTickets gibt es ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/shop für 30,00 € bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 35,00 € zu erwerben. Die Karten sind pro Termin auf 400 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher.