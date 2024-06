Konzeptänderung: Die Kulinarische Schnitzeljagd in Neuss, Kaarst & Umland wird erstmalig als kompakte Tour angeboten

Vor zwei Jahren fand die Kulinarische Schnitzeljagd erstmalig in Neuss statt. Bei der Genusstour können die Teilnehmer an einem Samstag die kulinarische Szene ihrer Stadt entdecken und bekommen vielerorts leckere, abwechslungsreiche Häppchen zum Probieren serviert.Das Konzept kommt gut an. Auch in diesem Sommer kommt die Kulinarische Schnitzeljagd deswegen wieder in die Stadt, allerdings mit Konzeptänderung. Was das für die Teilnehmer bedeutet und warum das Genussevent trotzdem ein Geheimtipp bleibt:Die Veranstaltung in Neuss wird erstmalig als kompakte Tour angeboten. Bei dieser Form der Kulinarischen Schnitzeljagd können weniger Läden, als bei der klassischen Variante angefahren werden. In Neuss werden am 27. Juni also „nur“ 8 teilnehmende Läden die bis zu 300 Teilnehmer begrüßen und kulinarisch verwöhnen. Im Vorjahr waren es noch 10 Stationen.Peter Wiedeking, der Organisator der Veranstaltung, sieht hierin keine schlechte Nachricht: „Wir planen all unsere Veranstaltungen mit viel Leidenschaft und Sorgfalt. Für mich war schon immer klar, dass ich auf Qualität vor Quantität setzen möchte. Gerade in kleineren Städten finden wir nach einigen Jahren teils nicht mehr genügend, passende Läden für die Teilnahme. Damit wir kleine Städte mit spannender kulinarischen Szene, wie Neuss, nicht aus dem Programm nehmen müssen, haben wir diese Erweiterung unseres Angebots geschaffen.“Ein Ticket für die Veranstaltung am 27. Juni ist im Vorverkauf für nur 25€ zu haben und ist damit deutlich reduziert zum Normalpreis. Laut Wiedeking fahren die Teilnehmer im Schnitt meist sowieso nur 8 Läden einer Route an, die Anpassung hat also nur wenig bis kaum Auswirkung auf die Teilnehmererfahrung: „Unser Event ist eine Genusstour. Die Schnitzeljäger sollen bei leckerem Essen einen schönen Tag mit ihren Liebsten verbringen und nicht von Station zu Station hetzen. In acht Läden gemeinsam genießen ist eine schöne Möglichkeit hierfür.“Wie man von Laden zu Laden kommt ist einem selbst überlassen. Die meisten Teilnehmer nutzen die vom Veranstalter bereitgestellte Fahrradroute und kombinieren so Bewegung mit Genuss. Eine unschlagbare Kombi für einen Tag, den man gemeinsam mit Familie und Freunden individuell gestalten kann.Die folgenden kulinarischen Anlaufstellen stehen schon fest: Carles, PAUL kocht, Ginger coffee&more, das Village Cafè Neuss, Big-B Brownie Bakery, der Bioland Lammertzhof und die Gewürzmühle Engels.Was die Teilnehmer der Kulinarischen Schnitzeljagd auf ihren Tellern und in ihren Gläsern genau erwartet, bleibt jedoch ein Geheimnis. Ein bisschen Schnitzeljagd-Feeling ist hier Teil des Konzepts und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.Tickets gibt es ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/... für 25,00 € bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 30,00 € zu erwerben. Die Karten sind pro Termin auf 300 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher.