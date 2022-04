Die vielseitige Gastro-Szene Bochums kennenlernen

Bei der Kulinarischen Schnitzeljagd erkunden bis zu 400 Teilnehmer innerhalb eines Tages 12 Restaurants, Cafés und Feinkostläden. Dabei erschmecken sie ihre Stadt neu – und entdecken dabei vielleicht ihren neuen Lieblingsladen. „An unseren Touren nehmen vor allem inhabergeführte Läden teil, die noch nicht so bekannt sind oder gerade erst eröffnet haben”, erzählt der Gründer und Geschäftsführer der Kulinarischen Schnitzeljagd Peter Wiedeking. „An diesen Läden geht man im Alltag oft vorbei - im Rahmen unserer Tour lernt man sie kennen und vielleicht auch lieben”, führt er fort.Doch neben kulinarischen Entdeckungen werden bei der Kulinarischen Schnitzeljagd auch Radwege entdeckt. Denn jede Genusstour ist zwischen 15 und 25 Kilometer lang und um die Teilnehmer zum Radfahren zu motivieren, stellt das Düsseldorfer Start-up, das die Touren organisiert, radoptimierte Routen zum kostenlosen Download zur Verfügung. Da wird dann gerne streckenweise auch ein Abschnitt des Ruhrschnellweges eingebaut, um den Teilnehmern eine möglichst schöne Strecke durch die Ruhrmetropole zu zeigen. Erfahrungsgemäß fahren 80 bis 90 Prozent der sogenannten Schnitzeljäger mit dem Fahrrad, während die anderen sich zu Fuß, mit dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr fortbewegen.In diesem Jahr ist die Kulinarische Schnitzeljagd an vier Terminen jeweils zwei Mal in der Bochumer Innenstadt und zwei Mal durch den Bochumer Südwesten und Wattenscheid unterwegs: Den Auftakt der diesjährigen Schnitzeljagd-Saison macht die Tour am 14. Mai. Mit von der Partie ist auch Frank Pätzold mit seinem Feinkostladen EssIch. Als lokaler Ansprechpartner der Kulinarischen Schnitzeljagd vor Ort macht er sich nun schon seit 2020 für das Konzept stark – ganz einfach, weil es ihn selbst so begeistert: „Während der Tour stehe ich die meiste Zeit bei mir im Laden und freue mich über all die gutgelaunten Gäste, die größtenteils zum ersten Mal den Weg in unseren Feinkostladen finden“, resümiert er die Touren der letzten Jahre. „Damit es für Wiederholungstäter nicht langweilig wird, überlegen wir uns für jede Tour, an der wir teilnehmen, neue Kostproben. Letztes Jahr hatten wir sogar einen berühmten lokalen Lyriker vor Ort, der aus seinen Gedichten rezitiert hat und Spenden für die Flutopfer gesammelt hat“ so Pätzold. An den Touren am 14.5. und 17.9. nehmen neben Pätzolds Feinkostladen unter anderem auch PiepNitz Craft-Bier und das Schokoladenwerk Bochum sowie Fleischerei Dasenbrock aus Wattenscheid teil, aber auch die Grillakademie Ruhr, das Zwei Säulen Café oder der Henßen Wein- und Spirituosenfachhandel.Mounzer El-Chakif hat 2021 zusammen mit Stéfanie Goth und Ludmilla Fichtner das Le Kork in Bochum eröffnet, das bis dato die einzige Weinerlebnis-Gastronomie in Deutschland ist. Die drei nutzten die Kulinarische Schnitzeljagd im Spätsommer 2021 durch Bochum, um auf sich aufmerksam zu machen, da sie ein völlig neues Konzept verfolgen: „Wir sehen uns schon als „Pioniere“ in diesen Weinerlebnis-Gastronomien in dem Sinne, als dass wir mit dem Vorurteil aufräumen wollen, dass man dem Wein mit zu viel Respekt begegnet”, so El-Chakif. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Weinbars, in denen ein Glas Wein nach dem nächsten bestellt wird oder man sich bei einem Tasting in einer Kleingruppe allerlei über den Wein erzählen lässt, ist der Gast hier sein eigener Sommelier: An sogenannten Dispensern zapft sich jeder den Wein selbst, den er probieren möchte. Als Probierschluck, halbes Glas oder ganzes Glas. Wer mag, holt sich über einen QR-Code weitere Infos zu den ohnehin auf einer Infokarte stehenden Eckdaten hinzu. „Unsere Zielgruppe ist jeder, der gerne Wein in einer entspannten Atmosphäre trinkt,” konkludiert der Geselllschafter des Le Kork. Was das Eindruckhinterlassen im Rahmen der Kulinarischen Schnitzeljagd anbelangt, gibt sich El-Chakif selbstbewusst: „Letztendlich kenne ich das auch von mir persönlich, dass man automatisch vergleicht. Und wenn man dann den Tag der Kulinarischen Schnitzeljagd Revue passieren lässt und überlegt, wo man es am besten gefunden hat und was in Erinnerung bleibt, dann glaube ich, dass wir mit unserem Konzept im Kopf bleiben und die Leute auch wieder kommen werden.“ Und weil genau das letztes Jahr so gut funktioniert hat, nimmt Le Kork in diesem Jahr an beiden Touren durch die Bochumer Innenstadt am 25. Juni und am 20. August teil. Weitere Läden der Innenstadt-Touren sind unter anderem.: MEYERHOF, Speisekammer Wohlfühlrestaurant, Hotel Restaurant Zum Neuling, Feine Fritten, Hartmann's Wirtshaus oder Miss Hops.Tickets gibt es ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/... für 30,00 € bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 35,00 € zu erwerben. Die Karten sind pro Termin auf 400 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher – im vergangenen Jahr waren die Touren schon mehrere Wochen im Vorfeld ausverkauft. Insgesamt gibt es dieses Jahr 30 Touren in 15 Städten. Mehr Infos unter: https://kulinarische-schnitzeljagd.de/touren Im Frühling 2022 gewann die Kulinarische Schnitzeljagd den urbanana-Awards sowie einen Sonderpreis. Der Preis wird u.a. auch von Ruhr Tourismus vergeben und geht an besonders innovative und zukunftsfähige Projekte, die städteübergreifenden Erfolg versprechen. Mehr Infos in der dazugehörigen PM unter: https://www.lifepr.de/pressemitteilung/wiedeking-events-gmbh/kulinarische-schnitzeljagd-gewinnt-urbanana-award-und-sonderpreis/boxid/894017