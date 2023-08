Die Kulinarische Schnitzeljagd findet erstmalig in Herten statt

In über 20 Städten war die Kulinarische Schnitzeljagd in diesem Jahr bereits zu Gast und hat dabei so einige Kulinarik-Liebhaber begeistert. Bevor es in die Winterpause geht, schließt das Düsseldorfer Unternehmen seine Saison mit einer Premiere ab:Zwischen 10 und 12 Restaurants, Cafès und Feinkostläden der Stadt laden an diesem Tag dazu ein, kulinarische Häppchen vor Ort zu probieren und wenn gewünscht kann man dabei auch mehr über die Menschen hinter der Ladentheke erfahren. Eine Veranstaltung, die nicht nur seinen Teilnehmern einen schönen Tag beschert, sondern auch Unternehmer vor Ort dabei unterstützt auf sich aufmerksam zu machen.Ein „richtig“ gibt es bei dem Konzept nicht: Ob allein oder mit Freunden, auf dem Rad oder anders im Vordergrund steht der Genuss und eine kleine Auszeit vom Alltag. Der Tag lässt sich nach den individuellen Wünschen gestalten.Die folgenden teilnehmenden Läden sind für die Herten-Premiere am 23.09 schon bekannt: feinIherb & konsorten, Imbiss am Schacht, Arkade Herten Westerholt, Bajrami Styling&Coffeebar, der Foodtruck Moto59 in Herten Zeche Ewald, Dom Gold, der Wolterhof und das Hotel Schloß Westerholt.Welche Kostproben serviert werden ist eine Überraschung.Tickets ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/shop für 30,00 € bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 35,00 € zu erwerben. Die Karten sind auf 300 Stück begrenzt, schnell sein lohnt sich daher.