WeberHaus blickt gestärkt in die Zukunft

Auf der Betriebsversammlung vom Fertighaushersteller WeberHaus in Wenden-Hünsborn hat heute die geschäftsführende Gesellschafterin Heidi Weber-Mühleck Bilanz über ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr gezogen. Trotz Rückgang der Baugenehmigungen gewinnt die Fertighaus-Branche weiterhin an Marktanteil. Von dieser positiven Entwicklung profitiert auch WeberHaus.Das Unternehmen berichtet auch dieses Jahr über Zuwächse, die teilweise vom Bereich Objekt- und Gewerbebau herrühren. Weber-Häuser stehen für Qualität, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, was von zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bestätigt wird. So erzielte WeberHaus 2017 einen Doppelsieg beim Deutschen Traumhauspreis, wurde zum dritten Mal in Folge Service-Champion und erhielt Gold im Preis-Leistungs-Vergleich von Focus-Money. Ein ebenfalls wichtiger Faktor bei der Entscheidung für ein Fertighaus sind Plan- und Kostensicherheit, weshalb WeberHaus überaus positiv für die kommenden Jahre gestimmt ist. Zudem gab Geschäftsführer Andreas Bayer einen kleinen Ausblick für 2018: WeberHaus feiert nicht nur 40-jähriges Jubiläum vom Werkstandort Wenden-Hünsborn, sondern eröffnet auch ein neues Ausstellungshaus vor Ort.Der Fertighaushersteller sucht weitere motivierte Mitarbeiter und bietet vielfältige Aufgaben in den unterschiedlichsten Bereichen – egal ob im Vertrieb, in der Produktion oder auf der Baustelle. Interessierte können sich online unter www.weberhaus.de/karriere über offene Stellen und Ausbildungsplätze informieren oder sich direkt bewerben.Firmengründer Hans Weber sowie die Geschäftsführer Heidi Weber-Mühleck und Andreas Bayer ehrten auf der Betriebsversammlung Jubilare für ihre langjährige Treue zum Unternehmen. Eine besondere Ehrung erhielt Zimmermann Stefan Friebel, der 2017 südwestfälischer Kammersieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks wurde. Der 22-Jährige studiert dual Bauingenieurwesen bei WeberHaus. Zudem wurden verschiedene Mitarbeiter in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Des Weiteren erhielten vier Angestellte, die sich am WeberHaus Ideen-Management beteiligt haben, einen Preis. Insgesamt wurden 2017 über 200 Vorschläge am Standort Wenden-Hünsborn eingereicht. Im Anschluss lud Familie Weber die Belegschaft zum gemütlichen Beisammensein ein, um auf ein erfolgreiches Jahr anzustoßen.Stefan Hagedorn, Thomas Krüger, Markus VogtWolfgang Gabrysch, Ronny Hübner, Hans-Werner Kaye, Holger Kelle, Bernd Oehmigen, Thomas Prautzsch, Volker Riemeier, Roger Schäfer, Mario Spormann, Udo StahlKlaus Eberts, Peter Middel