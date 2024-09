Sommerfest von WeberHaus lockt 3.300 Besucher nach Rheinau-Linx

Das Sommerfest von WeberHaus am Sonntag, 1. September 2024, zog rund 3.300 Besucher in die World of Living in Rheinau-Linx. Bei sommerlichen Temperaturen von 30 Grad genossen die Gäste einen Tag voller Unterhaltung und Abwechslung. "Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie unser Sommerfest Menschen aller Altersgruppen zusammenbringt und für einen Tag voller gemeinsamer Erlebnisse sorgt," sagt Hardy Rose, Center-Manager der World of Living. "Besonders freut uns, dass das Kinderprogramm Jahr für Jahr ein so großer Erfolg ist.“ Ob an den Spielstationen, in der Hüpfburg, auf dem Abenteuerspielplatz oder im Kinderkarussell – die kleinen Gäste konnten sich nach Herzenslust austoben. Das Bemalen von Turnbeuteln war ein weiterer beliebter Programmpunkt, der die Kreativität der Kinder anregte und viel Freude bereitete. Besonders begeistert waren die jungen Besucher vom Kinder-Mitmachkonzert der Band Unikat, das jedes Jahr gut ankommt. Dieses Mal überraschte die Band mit einem eigens für WeberHaus komponierten Lied, das sie gemeinsam mit den Kindern auf der Bühne im Festzelt sang. Auch das Universum der Zeit war geöffnet und bot eine faszinierende Reise durch 20.000 Jahre Bau- und Wohngeschichte.



Großes Interesse an Einblicken in die Produktion



Ein weiteres Highlight des Tages waren die Werksführungen von WeberHaus. Alle vier Führungen waren ausgebucht und boten den Teilnehmern spannende Einblicke in die Produktion eines modernen Fertighauses aus Holz. Die Besucher erfuhren den gesamten Herstellungsprozess – von der Auswahl des Holzes über die präzise Fertigung der Bauteile bis hin zum Verladen der einzelnen Wand- und Deckenelemente. Der Blick hinter die Kulissen zeigte eindrucksvoll, wie aus dem nachhaltigen Baustoff Holz hochwertige, energieeffiziente Häuser entstehen. Zusätzlich konnten in der World of Living zahlreiche Ausstellungshäuser besichtigt werden, die als Inspirationsquelle dienen und Informationen über die innovative Bauweise von WeberHaus liefern.



Ein kurzer Stromausfall gegen 13:20 Uhr, der etwa 45 Minuten andauerte, sorgte für eine kleine Unterbrechung. Plötzlich gingen alle Lichter aus, die Hüpfburg sank in sich zusammen, und auch die Tonanlage sowie die Food Trucks waren betroffen. Doch die gute Stimmung ließ sich davon nicht trüben – die WeberHaus Musikanten hatten das musikalische Programm bereits am Vormittag mit zünftiger Blasmusik gestartet, und nach dem Stromausfall ging es nahtlos weiter. Die Band Blind Date übernahm am Nachmittag und brachte mit Pop-Cover-Songs bis zum Schluss um 18 Uhr beste Stimmung in das Festzelt.



Erfrischung und Genuss bei perfektem Sommerwetter



Besonders die schattigen Plätze waren bei der Wärme begehrt. Die Pool-Ausstellung war ein beliebter Treffpunkt, an dem viele Besucher am Beckenrand saßen und ihre Füße im Wasser kühlten. Der Erlenpark bot darüber hinaus viel Schatten, sodass sich die Gäste angenehm über das weitläufige Gelände verteilten. Die Terrasse und das Restaurant waren den ganzen Tag über gut besucht, was bei dem schönen Wetter nicht überraschte. Auch die Food Trucks kamen sehr gut bei den Gästen an, die das vielfältige kulinarische Angebot genossen. Insgesamt war das Sommerfest von WeberHaus ein gelungenes Event, das nicht nur durch das schöne Wetter, sondern vor allem durch das abwechslungsreiche Programm und die gute Organisation bei den Besuchern positiv in Erinnerung bleiben wird.

(lifePR) (