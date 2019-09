Pressemitteilung BoxID: 769169 (WeberHaus GmbH & Co.KG)

Silber für WeberHaus beim Hausbau Design Award

2. Platz in der Kategorie "Premiumhäuser"

Beim Hausbau Design Award 2019 belegt WeberHaus den zweiten Platz in der Kategorie “Premiumhäuser”. Das eingereichte Kundenhaus überzeugte die mehr als 14.000 Teilnehmer durch seine eindrucksvolle Architektur. „Über die Auszeichnung freuen wir uns sehr“, sagt Klaus-Dieter Schwendemann, Marketingleiter bei WeberHaus. „Dieses frei geplante Architektenhaus zeigt hervorragend, was alles in ökologischer Holzfertigbauweise möglich ist“, so Schwendemann weiter.



Über den Hausbau Design Award



Über 14.000 Teilnehmer haben in neun verschiedenen Kategorien ihre Traumhäuser gewählt. Dabei standen über 150 verschiedene Häuser von 40 Fertighaus-, Holzhaus- und Massivhausanbietern zur Auswahl. Der Wettbewerb wurde 2014 ins Leben gerufen und aufgrund des großen Erfolgs auch in diesem Jahr fortgeführt. Der Hausbau Design Award 2019 findet in Kooperation mit dem City-Post-Zeitschriftenverlag statt.

