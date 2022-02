Neuer Hauskonfigurator mit 3D-Ansicht

Einmal Architekt sein und die eigenen Ideen vom Traumhaus unkompliziert gestalten, davon träumen viele Menschen. Mit dem neuen Online-Hauskonfigurator des Fertighausherstellers WeberHaus ist das ganz einfach möglich. Erstmals können Interessenten nicht nur verschiedene Häuser planen, sondern auch gleich den eigenen Entwurf virtuell begehen. “Der Hauskonfigurator ist ein beliebtes Tool unserer Interessenten, um sich kreativ auszutoben und die eigenen Vorstellungen visuell darzustellen”, weiß Melissa Penzel, Produktmanagerin bei WeberHaus. “Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Konfigurator neu zu entwickeln. Nun stehen den Bauinteressenten viele neue Möglichkeiten zur Verfügung. Mein persönliches Highlight ist die 3D-Ansicht des eigenen Entwurfs.”Aber nicht nur der Hauskonfigurator ist neu, sondern die gesamte Website von WeberHaus wurde gerelauncht. Dynamisch, animierte Website-Elemente, ein klares Design und technische Features wie eine Bewertungsfunktion für die gezeigten Häuser wurden umgesetzt.Mit dem WeberHaus-Konfigurator können Hausideen realistisch, professionell und intuitiv gestaltet werden. Die Grundrissplanung kann durch die Vorauswahl eines Hausgrundrisses oder völlig frei und individuell erfolgen. Außenmaße, Dachform, Erker, oder Fassadengestaltung – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch bei der Innengestaltung haben die User viele Möglichkeiten: Bodenbeläge, Wandfarben, Türen und sogar die Möblierung können ausgewählt werden. Die Außenanlage lässt sich zum Beispiel durch das Einfügen einer Einfahrt oder Terrasse ebenfalls gestalten.In Echtzeit verwandelt sich der frei gestaltete 2D-Grundriss in ein fotorealistisches 3D-Modell, das der User frei begehen kann. Was auch immer am Grundriss geändert wird, das 3D-Modell passt sich automatisch an die neue 2D-Planung an. Dank dem 3D-Rundgang können Bauinteressenten ein erstes Raumgefühlt für das zukünftige Zuhause entwickeln und sich mit dem eigenen Entwurf vertraut machen. All das ist bequem und von überall möglich, da eine Installation der Software nicht nötig ist.Mit dem Hauskonfigurator bietet WeberHaus ein Planungstool, mit dem die Vorstellungen der Hausinteressenten möglichst genau abgebildet werden. Der individuelle Entwurf kann im Serviceportal myWeberHaus abgespeichert werden. Hier können sowohl die 2D-Grundrisse als auch die 3D-Visualisierungen jederzeit aufgerufen und ausgedruckt oder verändert und weiterbearbeitet werden. Im Beratungsgespräch mit dem Bauberater kann der Entwurf gemeinsam optimiert werden. Die zukünftigen Bauherren profitieren hier von der Kompetenz und Erfahrung der Bauberater.Weitere Infos unter: https://www.weberhaus.de/haeuser/hauskonfigurator/