Marken-Champion 2018: WeberHaus ist Branchengewinner

WeberHaus ist Marken-Champion 2018. Kein anderer Fertighausanbieter begeistert mehr. Das ermittelte die ServiceValue GmbH im Auftrag von „Die Welt“ in einer breit angelegten Kundenbefragung. Bereits 2017 war WeberHaus Branchengewinner. „Das Ergebnis beweist einmal mehr, dass unsere Bemühungen um die Kundenzufriedenheit und um die Unternehmenswahrnehmung von Erfolg gekrönt sind“, sagt Klaus-Dieter Schwendemann, Marketingleiter bei WeberHaus.



Über eine Millionen Kunden wurden zu 2.040 Unternehmen und 198 Branchen befragt. Dabei hat ServiceValue untersucht, in wie weit eine Marke bzw. ein Unternehmen die Studienteilnehmer persönlich begeistert. Urteile und Erlebnisse aktueller als auch ehemaliger Kunden fließen in das Marken-Ranking ein.

Die WeberHaus GmbH und Co. KG mit Werken im badischen Rheinau-Linx und im nordrhein-westfälischen Wenden-Hünsborn ist einer der führenden Fertighaus-hersteller in Deutschland. Seit 1960 erfüllt das Familienunternehmen unter dem Leitsatz "Die Zukunft leben" den Traum vom Eigenheim. Im Jahr 2017 haben die über 1.100 Mitarbeiter rund 750 Projekte realisiert. Dabei reicht das Spektrum vom frei geplanten Architektenhaus über flexible Baureihen bis hin zu mehrstöckigen Objektbauten. Allen gemein ist eine ökologische und nachhaltige Bauweise, denn WeberHaus hat stets die Natur zum Vorbild und kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit innovativen, modernen Ideen. Beim Bau energieeffizienter Häuser gilt WeberHaus als Branchenvorreiter. Für seinen Innovationsgeist erhielt das Unternehmen bereits zahleiche nationale und internationale Auszeichnungen sowie Qualitäts- und Gütesiegel.



