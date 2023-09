Klare Architektur kombiniert mit zeitlosem Design

WeberHaus eröffnet modernes Ausstellungshaus der Luxusklasse

Der Fertighaushersteller WeberHaus eröffnet ein neues Ausstellungshaus in der Eigenheimausstellung im Bauzentrum Poing bei München. Die brandneue Villa, entworfen von dem renommierten Architekten Hamid von Berg-Hadjoudj und weiterentwickelt von Villa Projects, einem namhaften Innenarchitekturbüro aus Baden-Baden, ist ab dem 23. September 2023 für Besucher zugänglich. Die Architektur des neuen Ausstellungshauses ist ein faszinierendes Zusammenspiel aus modernem Design und der Verwendung von nachhaltigen Materialien, insbesondere dem vielseitigen Baustoff Holz. Die klare, kubische Form wird durch auskragende Elemente akzentuiert, die dem Gebäude eine architektonische Finesse verleihen. Großzügige Glasflächen sorgen für maximale Offenheit und Lichtdurchflutung.



"Unsere neue Ausstellungsvilla verkörpert die Fusion von modernem Design und nachhaltiger Holzbauweise", erklärt Heidi Weber-Mühleck, geschäftsführende Gesellschafterin von WeberHaus. "Die Verwendung von Holz als Basis der Gebäudehülle verleiht den Räumlichkeiten ein warmes und einladendes Wohnklima, während die offenen Strukturen die Grenzen zwischen innen und außen verschwimmen lassen." Das Gebäude spricht design-affine Stadtliebhaber an, die die Offenheit und Individualität eines modernen Wohnkonzepts schätzen, sowie Menschen, die nach einer einzigartigen Wohnlösung suchen, die durch ästhetische Raffinesse und praktische Funktionalität überzeugt. Die Villa bietet mit über 200 Quadratmetern Wohnfläche großzügigen Raum für Familien oder Paare, die eine offene Architektur wertschätzen.



Architektur und Ausstattung auf höchstem Niveau



Ein Highlight ist die Gestaltung des Innenraums durch Villa Projects. Mit rund 20 Jahren Erfahrung hat sich das Innenarchitekturbüro auf detaillierte und anspruchsvolle Wohnhäuser im Highend-Bereich spezialisiert. Die transparenten Durchgänge und offenen Raumkonzepte wurden nahtlos in den Innenausbau integriert, wobei Design und Materialien eine klare Linie bilden. Herausforderungen, wie genügend Stauraum oder die Platzierung der Haustechnik, wurden geschickt gemeistert, indem sie in eleganten Einbaumöbeln versteckt, aber dennoch leicht zugänglich positioniert wurden. Das anspruchsvolle Lichtkonzept schafft eine perfekte Balance zwischen Funktionalität und Ästhetik. Eine individuell gestaltete Lamellendecke und atmosphärische Beleuchtung verleihen den Räumen eine einladende Stimmung. Zusätzlich wurden mithilfe von Leuchten Raumakzente gesetzt, ähnlich wie der Beleuchtung einer Kunstgalerie. "Unser Ziel war es, ein Lichtkonzept zu schaffen, das nicht nur die Räume erhellt, sondern auch Emotionen weckt und bestimmte Design-Elemente hervorhebt", sagt Andrea Hespeler, Geschäftsführerin von Villa Projects. "Die Lamellendecke und die versteckten Licht-Bänder tragen dazu bei, eine subtile, aber beeindruckende visuelle Reise durch das Haus zu erleben."



Die Materialauswahl zeigt eine harmonische Farbpalette, die Naturtöne mit unaufdringlichen Akzenten, wie Metallprofile und 3D-Fliesen, kombiniert. "Die Liebe zum Detail zeigt sich in jedem Aspekt der Innenausstattung", betont die Innenarchitektin. "Wir haben sowohl funktionale als auch ästhetische Elemente berücksichtigt, um ein harmonisches und gleichzeitig individuelles Ambiente zu schaffen."



Fließende Übergänge und Rückzugsorte



Die Offenheit und Großzügigkeit zeigen sich, sobald man das Haus betritt und sich in einer geräumigen Diele mit angrenzender Garderobe wiederfindet. Bewegt man sich weiter, gelangt man in den weitläufigen Koch-, Ess- und Wohnbereich. Zentrales Element ist hier ein raumhoher Kamin, der aus allen Richtungen einsehbar ist. In der Küche hat man sich für eine metallische Farbgebung entschieden. Mit der Kochinsel als weißer Würfel haben die Innenarchitekten von Villa Projects eine Art Skulptur erschaffen, die sich vom restlichen Raum abhebt. Hinter dem Wohnbereich liegt das Homeoffice, welches über eine Schiebetür abtrennbar ist. So kann man sich zurückziehen und nimmt dennoch am Familiengeschehen teil.



Bei der Gestaltung des Treppenaufgangs wurde ebenfalls auf Offenheit Wert gelegt. Ein Glaselement, das sich über beide Ebenen erstreckt, flutet diesen Bereich mit Tageslicht. Im Obergeschoss liegen die Privaträume. Die Kinderzimmer wurden liebevoll gestaltet – zum Beispiel mit Himmelbett-Nische und Motiv-Tapeten. Highlight des Stockwerkes ist sicherlich das Master-Badezimmer, das bei der Gestaltung wie ein weiterer Wohnraum behandelt wurde. Neben Funktionalität stehen Wohlbefinden und Atmosphäre im Fokus. So ist die Badewanne nicht nur Wanne, sondern gleichzeitig Design-Objekt. Zudem gelangt man vom Badezimmer auf eine Dachterrasse, die nach einem warmen Bad zum Entspannen einlädt.



Smarte Technologie für höchsten Komfort und Sicherheit



Aber nicht nur mit ihrem Design kann die Villa überzeugen, sondern auch mit Hinblick auf die neuste Technik. Die smarte Haussteuerung WeberLogic 2.0 ermöglicht es den Bewohnern, ihr Zuhause auf innovative Weise zu steuern. Von der Videosprechanlage bis zur Wasch- und Spülmaschine können Geräte bequem per App bedient werden. Die Integration von Sonos-Boxen, die auch über die Sprachsteuerung von Alexa bedient werden können, ermöglicht es den Bewohnern, ihre Audioumgebung nach ihren Wünschen anzupassen.



Dank der Smart-Home-Steuerung können die Bewohner benutzerdefinierte Szenen erstellen, die verschiedene Aspekte des Wohnraums in harmonischer Weise verknüpfen. Beispielsweise kann die "Guten Morgen"-Szene das Radio aktivieren, das Licht auf eine angenehme Helligkeit einstellen und die Rollläden hochfahren lassen – alles mit einem einfachen Befehl.



Das Ausstellungshaus bietet auch ein fortschrittliches Energiemanagement, integriert in das Smart-Home-System. Die Photovoltaik-Anlage erzeugt Energie, deren Ertrag direkt überwacht werden kann. Der Stand des Batteriespeichers und die Nutzung von Strom werden visualisiert, um den Bewohnern einen umfassenden Überblick über ihre Energiebilanz zu geben. Die Integration einer Wetterstation in die Haussteuerung rundet das Gesamtpaket ab. Automatische Beschattung und Rollläden, die bei Wind automatisch hochfahren, sind nur einige Beispiele dafür, wie die Technologie genutzt wird, um den Wohnkomfort noch weiter zu steigern. Aber auch das Sicherheitsgefühl wird dank des Smart-Home-Systems erhöht. Das Haus verfügt über integrierte Kameras, auf die man per App zugreifen kann. Eine weitere nützliche Funktion ist die Anwesenheitssimulation. Wenn die Hausbewohner zum Beispiel im Urlaub sind, werden automatisch Lichter ein- und ausgeschaltet sowie Rollläden hoch- oder heruntergefahren, um den Eindruck zu erwecken, dass das Haus bewohnt sei.



Effiziente Heiztechnik für ein nachhaltiges Wohnkonzept



In diesem modernen Einfamilienhaus kommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Fußbodenheizung und einem Komfort-Lüftungsgerät zum Einsatz. Die Vorteile dieser Heiztechnik sind zahlreich und tragen zu einer nachhaltigen und energieeffizienten Wohnlösung bei. Anders als herkömmliche Heizsysteme, die auf fossilen Brennstoffen basieren, verursacht die Wärmepumpe keine direkten Emissionen. Durch die Nutzung von regenerativ erzeugtem Strom kann die CO2-Emission sogar weiter reduziert werden. Besonders sinnvoll ist daher die Verknüpfung der Wärmepumpe mit einer Photovoltaik-Anlage, durch die der benötigte Strom selbst produziert werden kann. Eine Wärmepumpe bietet nicht nur Umweltvorteile, sondern bringt auch wirtschaftliche Aspekte mit sich, da sie in der Regel besonders wartungsarm sind und eine lange Lebensdauer haben.



Zertifizierte Wohngesundheit



Wohlfühlen und Gesundheit gehören bei WeberHaus zusammen – auch im neuen Ausstellungshaus. Daher verwendet der Fertighaushersteller von der ökologischen Gebäudehülle ÖvoNatur Therm bis zum Innenausbau natürliche, schadstoffarme Materialien. Jedes Haus wird aus PEFC-zertifiziertem Holz gebaut, das aus verantwortungsvoller, heimischer Forstwirtschaft stammt. Zudem tragen alle Weber-Häuser das Zertifikat "wohnmedizinisch empfohlen" von der Gesellschaft für Wohnhygiene, Baumedizin und Innenraumtoxikologie sowie das Siegel „Gesünderes Bauen“ vom TÜV Rheinland. Darüber hinaus wurde das Unternehmen vom Sentinel Haus Institut (SHI) als "Bauunternehmen für gesündere Gebäude" zertifiziert.



Neben dem Versprechen, jedem Bauherren ein wohngesünderen Zuhause zu bauen, bietet WeberHaus von Anfang an ein hohes Maß an Sicherheit. Mit der 18-monatigen Festpreisgarantie können Bauwillige sicher sein, dass es keine Kostensteigerungen gibt, beispielsweise weil Baumaterial teurer wird oder Löhne steigen. Die fach- und termingerechte Ausführung sämtlicher Arbeiten während der Bauphase verantwortete ein WeberHaus-Bauleiter.



Besucher sind herzlich eingeladen, ab dem 23. September 2023 die neue Ausstellungsvilla von WeberHaus im Bauzentrum Poing zu erkunden und sich von der gelungenen Symbiose aus handwerklicher Präzision und ansprechendem Design inspirieren zu lassen.