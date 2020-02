Innovationsmesse Ener.Com rund ums Haus

Bereits zum 15. Mal findet die Innovationsmesse Ener.Com in der World of Living von WeberHaus in Rheinau-Linx statt. Auf der Messe erhalten Besucher nützliche Informationen rund um die Themen Heiztechnik, Smart Home, Hausbau und Modernisierung. Am Samstag und Sonntag, 29. Februar und 1. März 2020, von 10 bis 18 Uhr präsentieren über 40 Aussteller ihre Produkte.Auf der Ener.Com 2020 werden eine Fülle von innovativen Lösungen für modernes Wohnen und Leben gezeigt. In Vorträgen und an Messeständen erfahren die Besucher alles über den energieeffizienten Neubau, die energetische Modernisierung und über Renovierungsmöglichkeiten bestehender Immobilien. Die Messe bietet den Interessierten die Gelegenheit, mit den Ausstellern direkt ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen. Egal ob es sich um innovative Heiztechniken, energieeffiziente Fenster, Sicherheit im Eigenheim oder die Installation von Sensoren für ein smartes Zuhause handelt – alle Themen rund um Neubau oder Gebäuderenovierung werden in der einzigartigen Atmosphäre der World of Living von WeberHaus präsentiert.Im Park-Pavillon referieren ausgewiesene Fachleute über verschiedene Themen wie Energieversorgung oder Förderprogramme. Beispielsweise zeigt Robert Rehan von der Senec GmbH, wie man dank Photovoltaik und Stromspeicher von den großen Energieversorgern unabhängiger wird, während Uwe Krumm von Hager das Thema E-Mobilität beleuchtet. Im Küchenatelier sorgt ein Profi-Koch für eine Geschmacksexplosion und stellt unterschiedliche Markengeräte vor. Beim Gewinnspiel verlost die Ener.Com neben einem iPad Mini eine 14-tägige Testfahrt mit dem Mitsubishi Plug-In Hybrid Outlander inklusive Kraftstoff im Wert von 250 Euro. Der Fertighaushersteller WeberHaus bietet an beiden Tagen Führungen durch seine Produktionshallen an. Außerdem können die Ausstellungshäuser im schön angelegten Erlenpark besichtigt werden.Seit zwei Jahren bietet der Fertighaushersteller WeberHaus das Paket Home4Future an, bestehend aus einer Photovoltaik-Anlage, einem Stromspeicher und einer Luft-Luft-Wärmepumpe. Für das Jubiläumsjahr 2020 hat das Unternehmen eine besondere Aktion gestartet: Alle Häuser, die in diesem Jahr bei WeberHaus in Auftrag gegeben werden, werden standardmäßig mit diesem Paket ausgestattet, das sowohl das Klima als auch den Geldbeutel der Bauherren schont. So erfüllt jedes WeberHaus die Voraussetzungen für ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus. Das bedeutet, dass der Hausbesitzer die volle KfW-Förderung in Höhe von 34.000 Euro bekommen kann. Neben Energieeffizienz und Nachhaltigkeit spielt auch das Thema Smart Home eine zunehmend größere Rolle. Eine intelligente Haussteuerung können Messebesucher im Plus-Energie-Haus generation5.5 erleben. Hier wird gezeigt, wie das vernetzte Wohnen von morgen aussieht. Der Besucher kann am iPad selbst testen, wie intuitiv und einfach sich die Rollläden, das Licht, die Heizung oder die Musikanlage bedienen lassen. Die Home-App von Apple macht das Zuhause noch komfortabler, sicherer und energieeffizienter. Weitere Informationen finden Sie unter: www.messe-ener.com 11.45 Uhr – 12.30 Uhr Erfolgsfaktoren für Energieeffizienz und Wohnkomfort im NeubauChristian Franzke, Ortenauer Energieagentur GmbH13.00 Uhr Die Frischluft-Wärmetechnik – Nachhaltig heizen, kühlen, lüften undWarmwasserbereitung in Weber-Effizienzhäusern“Günter Klein, Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme GmbH & Co. KG13.45 Uhr Bereit für eine neue Zeit! Mit Home4Future zum KfW-Effizienzhaus 40 PlusSiegfried Lettko, WeberHaus GmbH & Co. KG14.30 Uhr Der Stromspeicher für Ihr Zuhause!Energieunabhängigkeit durch Photovoltaik und Batteriespeicher.Robert Rehan, Senec GmbH15.15 Uhr Die Welt wird elektrisch.Energie erzeugen, speichern und nutzen; Entwicklungen in der E-Mobilität.Uwe Krumm, Hager Vertriebsgesellschaft mbh & Co. KG