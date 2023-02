Innovationsmesse Ener.Com in Rheinau-Linx

Rund 40 Aussteller informieren auf der Innovationsmesse Ener.Com am 4. und 5. März 2023, jeweils von 10 bis 18 Uhr, über energieeffiziente und smarte Lösungen rum um das Thema Bauen und Wohnen. Zum 16. Mal findet die Messe in der World of Living von WeberHaus in Rheinau-Linx statt. Hausbau-Interessierte, Hausbesitzer sowie Renovierer erhalten viele nützliche Informationen zu Heiztechnik, Smart Home, Sichherheitssysteme, Hausbau, Fördermittel und Modernisierung.Auf der Ener.Com 2023 werden eine Fülle von innovativen Lösungen für modernes Wohnen und Leben gezeigt. Ein vernetztes, intelligentes Zuhause sorgt für Komfort, spart Energie und bietet Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Ob im Neubau direkt mitgeplant oder bei Modernisierung nachgerüstet, Smart Home steuert im Hintergrund Technik und erleichtert den erlebten Alltag im eigenen Heim. Zum Thema Photovoltaik und Balkonkraftwerk stehen zahlreiche Aussteller Rede und Antwort: Was ist ein Balkonkraftwerk überhaupt? Ab wann rechnet es sich und was passiert bei einem Umzug? Wie man Wärmepumpen im Neubau oder in Bestandsimmobilien einbaut und bei welchen Häusern sich der Einbau überhaupt lohnt, erfahren die Besucher beim Vortrag der Firma Tecalor am Sonntag, 5. März 2023, um 14.30 Uhr. Zudem ist die Ortenauer Energieagentur vor Ort und gibt Auskünfte zu Fördermitteln. Über E-Bikes und Elektroautos können sich die Besucher ebenfalls informieren.Die Messe bietet den Interessierten die Gelegenheit, mit den Ausstellern direkt ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen. Egal ob es sich um innovative Heiztechniken, energieeffiziente Fenster, Sicherheit im Eigenheim oder die Installation von Sensoren für ein smartes Zuhause handelt – alle Themen rund um Neubau oder Gebäuderenovierung werden in der einzigartigen Atmosphäre der World of Living von WeberHaus präsentiert.Im Parkpavillon referieren am Sonntag, 5. März 2023, ausgewiesene Fachleute über verschiedene Themen wie innovative Heiztechnik, Finanzierungsmöglichkeiten und Energiemanagement dank smarter Haussteuerung. Darüber hinaus wird am Samstag und Sonntag im Küchenatelier live gekocht und beim Gewinnspiel verlost die Ener.Com ein iPad. Auch ein Blick hinter die Kulissen von WeberHaus können die Besucher der Messe werfen. Der Fertighaushersteller bietet an beiden Tagen Führungen durch seine Produktionshallen an, jeweils um 11.30, 14.00 und 16.00 Uhr. Außerdem können die Ausstellungshäuser im schön angelegten Erlenpark besichtigt und im Universum der Zeit eine spannende Zeitreise durch 20.000 Jahre Bau- und Wohngeschichte erlebt werden – somit wird der Messebesuch zu einem Ausflug für die ganze Familie.Weitere Informationen finden Sie unter: www.messe-ener.com Die Frischluft-Wärmetechnik - Nachhaltig heizen, kühlen, lüften undWarmwasserbereitung in WeberHaus-EffizienzhäusernZimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme GmbH & Co. KGFinanzierungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung öffentlicher MittelWeberHaus Finanzierungsservice GmbHWärmepumpen im Neubau und in der BestandsimmobilieTecalor GmbH & Co.KGmyPowerVision: BootUp zeigt Wege, um den Eigenverbrauch des Solarertrags zu maximieren und damit den Return of Investment zu verbessern.BootUp myHomeControl