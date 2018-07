Höhere Löhne und Gehälter bei WeberHaus

Bei der heutigen WeberHaus-Betriebsversammlung vor den Handwerkerferien verkündete geschäftsführende Gesellschafterin Heidi Weber-Mühleck, dass das Unternehmen der ausgehandelten Bau-Tariferhöhung der IG Bau folgen wird. Somit erhalten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rückwirkend zum 1. Mai 2018 5,7 Prozent höhere Löhne und Gehälter plus Einmalzahlungen von 1.100 Euro in drei Schritten. Die Azubis bekommen mehr als der Tarifabschluss vorgibt.Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) fand im ersten Halbjahr 2018 eine Online-Umfrage unter der Belegschaft statt. Die zentralen Ergebnisse stellte Expertin für BGM Petra Zieboll auf der Betriebsversammlung vor. In fast allen Kategorien hat das Unternehmen gut bis sehr gut abgeschnitten. „Das überdurchschnittlich gute Ergebnis macht uns stolz, dennoch möchten wir uns damit nicht zufrieden geben“, sagt Heidi Weber-Mühleck. So sollen Ruhe- und Entspannungsmöglichkeiten gefunden, Ernährung und Pausenorte neu überdacht und Aktionstage rund um das Thema Gesundheit realisiert werden. Besonders gefreut hat sich die Geschäftsführung, dass die Belegschaft den Zusammenhalt des Familienunternehmens zu schätzen weiß und mit dem Betriebsklima sehr zufrieden ist. Dem Fertighaushersteller ist bewusst, wer langfristig am Markt bestehen möchte, muss nicht nur qualitativ hochwertige Produkte bieten, sondern auch die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern. Deshalb wurde bereits im März 2016 ein Fahrradleasing-Angebot, das großen Zuspruch erfährt, ins Leben gerufen. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden in der Belegschaft über 270 Fahrräder geleast, darunter viele E-Bikes und Pedelecs.Ebenfalls thematisiert wurde der Fachkräftemangel in der Branche. Der Fertighaushersteller sucht weitere motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende für dieses und nächstes Jahr. Geboten werden vielfältige Aufgaben in den unterschiedlichsten Bereichen – egal ob im Vertrieb, in der Produktion oder auf der Baustelle. Interessierte können sich online unter www.weberhaus.de/karriere über offene Stellen und Ausbildungsplätze informieren oder sich direkt bewerben.Heidi Weber-Mühleck gab in ihrem Bericht einen Überblick über die Aktivitäten des vergangen halben Jahres. Besonders hervorgehoben hat sie die Eröffnungen zweier, neuer Ausstellungshäuser. Zum 40-jährigen Bestehen des Produktionsstandortes in Wenden-Hünsborn eröffnete das Unternehmen ein modernes, kompaktes Einfamilienhaus nach dem neuen Baukonzept „Home4Future“. Es verbindet Nachhaltigkeit mit höchster Energieeffizienz und intelligenter Haustechnik. Das zweite neue Ausstellungshaus in Fellbach ist eine geradlinige und dennoch gemütliche Stadtvilla. Das zweigeschossige Einfamilienhaus ist ebenfalls mit „Home4Future“ ausgestattet. Somit erfüllt es die hohen Anforderungen eines KfW-Effizienzhaus 40 Plus und verfügt zudem über eine clevere Haussteuerung mit umfassendem Energiemanagement.Folgende, wichtige Auszeichnungen kann WeberHaus im ersten Halbjahre 2018 verzeichnen: Beim Großen Deutschen Fertighauspreis 2018 „Golden Cube“ erreichte das Unternehmen mit dem Ausstellungshaus in Günzburg den ersten Platz. Bei der Leserhauswahl des Jahres 2017, durchgeführt vom Schweizer Magazin „Das Einfamilienhaus“, gewann ein Weber-Kundenhaus. Ein weiteres Kundenhaus belegt beim Deutschen Traumhauspreis 2018 in der Kategorie Landhäuser den ersten Platz. Außerdem prüfte das Wirtschaftsmagazin „Capital“ 49 Fertighaushersteller. WeberHaus erhielt fünf von fünf Sternen und konnte sich somit einen Spitzenplatz sichern.