Hans Weber mit Eisernem Meisterbrief ausgezeichnet

Eine außergewöhnliche Auszeichnung für eine außergewöhnliche Lebensleistung: Hans Weber, Gründer von WeberHaus, wurde von der Handwerkskammer Freiburg und der Kreishandwerkerschaft Ortenau mit dem Eisernen Meisterbrief geehrt. Diese besondere Anerkennung wird verliehen, wenn ein Handwerksmeister 60 Jahre im Besitz seines Meisterbriefes ist. Doch Hans Weber übertrifft dieses Jubiläum. Er erhielt seinen Meisterbrief bereits 1959, also vor über 65 Jahren und war damals gerade 23 Jahre jung. Ein Jahr später übernahm der Linxer eine Ein-Mann-Zimmerei und legte damit den Grundstein für ein Unternehmen, das heute zu den erfolgreichsten Hausherstellern Deutschlands zählt. WeberHaus feiert im kommenden Jahr sein 65. Firmenjubiläum, beschäftigt rund 1.360 Mitarbeitende und steht für Innovation, Nachhaltigkeit und höchste Qualität im Hausbau.



Die Geschichte hinter dem Meisterbrief von Hans Weber ist geprägt von Disziplin und Entschlossenheit: Ein Jahr vor seiner Meisterprüfung stürzte er von einem Dach und brach sich einen Lendenwirbel. Trotz dieser schweren Verletzung ließ er sich nicht beirren. Mit einem Gipskorsett besuchte er die Meisterschule und bewies so den unerschütterlichen Willen, seine Ziele zu erreichen.



Die Verleihung des Eisernen Meisterbriefs unterstreicht nicht nur Hans Webers persönliche Erfolgsgeschichte, sondern auch seine Vorbildfunktion für das Handwerk und den unternehmerischen Mittelstand in Deutschland. Seine Lebensleistung steht exemplarisch für die Werte, die WeberHaus bis heute prägen: Innovationskraft, Bodenständigkeit, Ausdauer und die Leidenschaft für hochwertige Handwerksarbeit. Mit 88 Jahren blickt Hans Weber auf eine beeindruckende Karriere zurück – und noch immer ist er mit Begeisterung Teil der WeberHaus-Familie. Die Ehrung durch die Handwerkskammer Freiburg und die Kreishandwerkerschaft Ortenau würdigt nicht nur seine herausragenden Leistungen, sondern auch seinen unermüdlichen Einsatz für das Handwerk.

