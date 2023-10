Für die Zukunft geplant

Energieeffizientes Familienhaus mit Rundum-Wohlfühl-Paket

Sanft scheint die Sonne durch die großen Fenster und zeichnet die Möbel als Schattenbilder auf dem edlen Holzfußboden nach. Christina und Tim Altmann haben es sich auf der weichen Couch in ihrem neuen Familienhaus bequem gemacht und beobachten ihren kleinen Sohn Noah beim Spielen: Sie sind endlich im Leben angekommen. „Nachdem wir unsere Weiterbildung bzw. unser Studium beendet hatten, wollten wir sesshaft werden und eine Familie gründen – und das geht am besten im eigenen Haus“, erzählt Tim Altmann lächelnd. Als dann ein Grundstück im Heimatort zum Kauf angeboten wurde, zögerte das junge Paar nicht lange und schlug zu. „Die Familie lebt nur 30 Meter Luftlinie entfernt – der Baugrund war ein Glücksgriff“, freut sich Christina Altmann.



Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Die folgenden Wochen waren geprägt von einer intensiven Recherche. Das Paar wälzte viele Kataloge, klickte sich durch die Homepages verschiedener Hersteller, durchforstete Foren und besuchte Musterhausparks. Schnell kristallisierte sich WeberHaus als klarer Favorit heraus: „Uns hat das Gesamtpaket gefallen. WeberHaus bietet bereits im Standard zahlreiche Leistungen, die woanders nur gegen Aufpreis erhältlich sind“, berichtet Tim Altmann. Das fängt bereits beim Wandaufbau an: Die Gebäudehülle ÖvoNatur Therm besteht aus zertifizierten, ökologischen Materialien – allen voran dem Baustoff Holz. Sie sorgt nicht nur für einen hervorragenden Wärmeschutz, sondern auch für ein gesundes Raumklima, in dem Söhnchen Noah unbeschwert aufwachsen kann. „Das konnte uns WeberHaus auch durch offizielle sowie unabhängige Zertifizierungen versichern“, so Christian Altmann.



Auf Energieeffizienz eingestellt

Dank dreifach-verglasten Wärmeschutzfenstern, der energieeffizienten Frischluft-Wärmetechnik inklusive Kühlfunktion, einer leistungsfähigen Photovoltaik-Anlage sowie einem Batteriespeicher verfügt jedes WeberHaus standardmäßig über eine hohe Energieeffizienz. Hinzu kommt, dass all diese Komponenten zur Inklusivausstattung bei WeberHaus gehören. Ein wichtiges Argument für Familie Altmann: „Angesichts der steigenden Energiepreise und der ungewissen Versorgungslage wollten wir uns weitgehend unabhängig von den großen Energieversorgern machen“, erklärt Christina Altmann. „Dank der Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher können wir einen Großteil unseres Strombedarfs mit dem eigenen Strom vom Dach decken. Stromüberschüsse speisen wir ins öffentliche Netz ein. So profitieren wir gleich doppelt.“



Smart geregelt

On top gibt es bei WeberHaus die intelligente Haussteuerung „WeberLogic 2.0“, mit der sich alle wichtigen Geräte im Haushalt – von der Verschattung über die Heizung bis hin zur Beleuchtung – vernetzen lassen. Christina und Tim Altmann genießen das Plus an Komfort, Effizienz und Sicherheit, das mit dem Smart-Home-System eingezogen ist: Morgens fahren die Jalousien automatisch hoch, die Heizung ist bereits auf eine angenehme Temperatur eingestellt und die Lichter werden langsam heller. Wenn die kleine Familie in den Urlaub fährt, dann sorgen Anwesenheitssimulationen für ein sicheres Gewissen.



Alles in Einklang

Pate für das neue Eigenheim stand ein Entwurf aus der Baureihe „generation5.5“. Das moderne Satteldachhaus spiegelt nicht nur die individuellen Wünsche der Baufamilie wider, sondern passt auch perfekt zu den Grundstücksgegebenheiten und den Anforderungen des Bebauungsplans. Ins Auge stechen die unterschiedlichen Fensterformate, die Dynamik in den schlichten Baukörper bringen und ihn – trotz der beiden Vollgeschosse – nicht wuchtig wirken lassen. Auf der Gartenseite öffnet sich das Haus mit bodentiefen Verglasungen, die das Innere in eine sonnige Atmosphäre tauchen.



Betreten wird das Gebäude über eine helle Diele, an die sich nahtlos der Flur anschließt. Die grauen Bodenfliesen fungieren nicht nur als praktische „Schmutzfänger“, sondern auch als verbindendes Element zur Außengestaltung. Die Wohnräume sind mit einem hellen Holzboden ausgestattet, der ihnen einen wohnlichen Charakter verleiht. „Treppe und Fensterbänke wurden aus der gleichen Holzart gefertigt. So wirkt das Interieur wie aus einem Guss“, erzählt Christina Altmann. Die Kombination aus warmen Holztönen, strahlendem Weiß und dezentem Grau zieht sich durch das gesamte Haus.



Für den Familienalltag gewappnet

Das Erdgeschoss wird fast komplett vom großzügigen Wohn- Ess- und Kochbereich eingenommen. Der Lieblingsplatz der Familie ist der Esstisch, der direkt vor der breiten Fensterfront platziert wurde. „Fast hat man das Gefühl, man würde direkt im Grünen sitzen“, schwärmt Christina Altmann. Ergänzt wird das Raumangebot von einer Speisekammer, einem Dusch-WC und dem Technikraum. Den Platz im Obergeschoss teilen sich vier Schlafzimmer und ein großes Familienbad – viele Zuwachsreserven für die dreiköpfige Familie. Eines der Zimmer wird derzeit als ruhiges Homeoffice genutzt.



„Das Haus ist so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben: warm gemütlich und mit Liebe zum Detail“, so das Fazit der frisch gebackenen Hausbesitzer. Dank der vorausschauenden Planung wird Familie Altmann noch lange Freude an den eigenen vier Wänden haben.