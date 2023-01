Familienhaus mit Wow-Effekt

Unkonventioneller Neubau für eine fünfköpfige Familie

Größer könnte der Unterschied nicht sein: Noch vor zwei Jahren lebte Familie Ritter in einer typischen Altbauwohnung in der Mannheimer Innenstadt. Heute nennt sie einen modernen Neubau Mitten im Grünen ihr Eigen. Schon längere Zeit träumten Melanie und Michael Ritter von den eigenen vier Wänden. Konkret wurde der Gedanke dann, als sich die familiäre Situation änderte: „Wir erwarteten gerade unser drittes Kind, somit war uns klar, dass wir uns vergrößern mussten. Wir wünschten uns einen eigenen Garten und mehr Platz für alle Familienmitglieder“, erklärt Melanie Ritter. Ihr Ehemann Michael ergänzt: „Auch die Nähe zu meinem Arbeitsplatz und die damit verbundene Zeitersparnis spielten eine Rolle.“



Ein gesundes Wohnumfeld schaffen



Das passende Grundstück war schnell gefunden, fehlte nur noch ein verlässlicher Baupartner. „Unser neues Haus sollte in Holzbauweise gebaut werden, ganz ohne Styropor in den Wänden, damit unsere Kinder in einer gesunden Umgebung aufwachsen“, betont Michael Ritter. Dieser Wunsch führte das Ehepaar schließlich zu WeberHaus: Jedes Haus des Unternehmens wird im Standard mit der ökologischen Gebäudehülle ÖvoNatur Therm ausgeführt. Hauptbestandteil ist der Naturbaustoff Holz – ein vielseitiges Material, das für ein gesundes Raumklima sorgt und mit hervorragenden Wärmedämmwerten punktet. Doch nicht nur die Bauweise überzeugte das Ehepaar: „Uns war WeberHaus ein Begriff als faires Unternehmen mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, hochwertigen Materialien und einer sehr guten Qualität. Im Bekanntenkreis und in der Familie wurden bereits viele gute Erfahrungen gemacht“, so der dreifache Familienvater. Schon beim ersten Gespräch bestätigte sich der positive Eindruck: „Unser Bauberater war sehr fähig und ging flexibel auf unsere Wünsche ein.“



World of Living als Inspirationsquelle



Das neue Familiendomizil beruht auf der Baureihe generation5.5. „Uns gefiel der große Gestaltungsspielraum, den diese Baureihe bietet – etwa bei der Anordnung der Treppe, bei den Fenstern und beim Dach“, erinnert sich Michael Ritter. „Glücklicherweise waren wir seitens des Bebauungsplans sehr frei und mussten nur wenige Vorgaben einhalten. Das haben wir ausgenutzt.“ Anregungen für ihr neues Zuhause holten sich die Eheleute in der World of Living, dem Bau-, Wohn- und Erlebnispark von WeberHaus in Rheinau-Linx. Besonders gut gefiel ihnen das Ausstellungshaus sunshine, das für viele Details Pate stand – unter anderem auch für das moderne Dach ohne Dachüberstand. „Die Blechkante mit einer Fuge zur Eindeckung war eine späte Änderung, die wir dann doch noch in unsere Planung einfügten“, so der Bauherr.



Kein Standardprogramm



Trotz der schlichten Gestaltung wirkt das Haus nicht langweilig. Dynamik bringen die asymmetrisch angeordneten und unterschiedlich großen Fensterpartien in die Außenansicht. Die Fensterrahmen sind aus Holz gefertigt. Das Zusammenspiel zwischen dem strahlend weißen Mineralputz und den warmen Holzoberflächen verleiht dem modernen Neubau einen freundlichen, einladenden Charakter und gibt bereits einen ersten Vorgeschmack auf das Innere.



Beim Betreten des Hauses wird man überrascht sein: Statt in einer klassischen abgeschlossenen Diele findet man sich in einem kurzen Eingangsbereich wieder, der nahtlos in den großzügig dimensionierten Wohn-, Ess- und Kochbereich übergeht. Absolutes Highlight ist die schwarze Küche, die sofort alle Blicke auf sich zieht. „Die Küche bildet zusammen mit der Garderobe einen Block im offenen Raumensemble. Deshalb sollte sie eine eigenständige Farbgebung erhalten. Im Innern dieses Blocks befindet sich übrigens das Arbeitszimmer“, berichtet Melanie Ritter. „Bei der Innenausstattung haben wir vieles außerhalb des Standardprogramms gewählt“, fügt Michael Ritter erklärend hinzu. „Die Fenster ließen wir mit Holzsitzbänken einrahmen, über die Böden zieht sich Echtholz und die Badewanne besteht aus Mineralguss.“ Hinter der eleganten Wanne erstreckt sich eine honigfarbene Holzverkleidung. Sie greift das Design des Waschtischs auf und bildet einen wärmenden Gegenpol zu den eher kalt anmutenden Bodenfliesen in Betonoptik. Lässt man den Blick in den einzelnen Räumen umherschweifen, fallen die stylishen Lampen ins Auge, die schöne Akzente setzen – von der „nackten“ Glühbirne im Zimmer von Sohn Emil bis hin zur orientalisch anmutenden Hängeleuchte im elterlichen Schlafzimmer.



Ein Haus zum Wohlfühlen



Kaum zu glauben, den Innenausbau haben die Bauherren in Eigenleistung übernommen. „Manches ging dabei schneller als gedacht, vieles hat etwas länger gedauert. Die Mitarbeiter von WeberHaus waren immer freundlich und haben uns jederzeit mit Rat und Tat unterstützt“, freut sich Michael Ritter. Dementsprechend gern blickt die Familie auf die Bauphase und den Einzug zurück. „Besonders aufregend war die erste Nacht im Haus.“ Das war im Mai letzten Jahres. Heute hat sich die fünfköpfige Familie im neuen Domizil eingelebt. „Wir fühlen uns rundum wohl“, so das positive Fazit.