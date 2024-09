Berufsstart bei WeberHaus: 27 Nachwuchskräfte beginnen ihre Ausbildung an den Standorten Rheinau-Linx und Wenden-Hünsborn

Am Montag, 2. September 2024, haben 22 junge Menschen am WeberHaus-Standort in Rheinau-Linx ihre Ausbildung oder ihr duales Studium begonnen. Zu den neuen Auszubildenden zählen zwei Anlagenmechaniker, drei Bauzeichner, ein Elektroniker, ein Fachlagerist, ein Industriekaufmann, ein Maler und elf Zimmerer. Zudem starten zwei duale Studenten in den Studiengängen Digital Business Management und Holzbau. Am Standort Wenden-Hünsborn beginnen fünf weitere Nachwuchskräfte ihre Ausbildung in den Berufen Bauzeichner, Fliesenleger und Zimmerer sowie eine duale Studentin. Somit begrüßt WeberHaus zum Ausbildungsstart 27 Nachwuchskräfte. Insgesamt zählt das Unternehmen in diesem Jahr 66 Auszubildende, die in verschiedenen Berufen und dualen Studiengängen ihre Laufbahn bei WeberHaus begonnen haben.Zum Ausbildungsstart organisierte die Jugend- und Auszubildendenvertretung einen besonderen Willkommenstag. Nach der offiziellen Begrüßung durch die Geschäftsführung erhielten die neuen Kollegen wertvolle Einblicke in das Betriebliche Gesundheitsmanagement, lernten ihre Ausbilder kennen und knüpften beim gemeinsamen Mittagessen erste Kontakte. Spiele zum Kennenlernen sowie eine Sicherheitsunterweisung, die Kleiderausgabe für gewerbliche Auszubildende, eine Werksführung geführt von älteren Auszubildenden und die Besichtigung der World of Living mit dem Universum der Zeit und den Ausstellungshäusern rundeten den Tag ab.Die Rekrutierung qualifizierter Nachwuchskräfte wird zunehmend anspruchsvoller, doch WeberHaus stellt sich dieser Herausforderung erfolgreich. „Wir sind stolz darauf, trotz der schwierigen Marktlage überdurchschnittlich viele junge Talente für unser Unternehmen zu gewinnen“, betont Daniele Cammalleri, Personalleiter von WeberHaus. „Unsere hochwertigen und vielfältigen Ausbildungsprogramme verschaffen uns im Wettbewerb um die besten Köpfe einen entscheidenden Vorteil.“ Allerdings bemerkt Cammalleri, dass Bewerbungen für Ausbildungsplätze zunehmend später eingehen. „Wir möchten alle interessierten jungen Menschen ermutigen, sich frühzeitig, um einen Ausbildungsplatz bei WeberHaus zu bewerben. Eine rechtzeitige Bewerbung erhöht nicht nur die Auswahlmöglichkeiten, sondern auch die Chancen, einen Platz in einem unserer renommierten Programme zu sichern. Unsere praxisnahe Ausbildung vermittelt nicht nur fachliches Wissen, sondern auch wichtige soziale Kompetenzen, die für eine erfolgreiche berufliche Zukunft unerlässlich sind.“Der Fertighaushersteller bedauert jedoch, dass in einigen Bereichen wie Elektronik, Fachinformatik, Feinwerkmechanik und Klempnerei in diesem Jahr keine passenden Bewerber gefunden werden konnten. „Kurzentschlossene sind herzlich eingeladen, sich dennoch zu melden“, fügt Cammalleri hinzu.Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, hat WeberHaus eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Dazu zählen der Tag der Ausbildung bei WeberHaus, Schulbesuche, die Teilnahme an regionalen Ausbildungsmessen und weitere Events. Ein besonderes Highlight ist die Einführung einer virtuellen Karriereplattform, die einen 360-Grad-Rundgang durch die WeberHaus-Räumlichkeiten ermöglicht. „Diese Plattform bietet Interessierten eine eindrucksvolle Möglichkeit, die Ausbildungsberufe bei WeberHaus kennenzulernen und den idealen Beruf für sich zu entdecken,“ erklärt Cammalleri. Der Rundgang kann unter folgendem Link aufgerufen werden: www.weberhaus.de/tour/ausbildung/ Trotz der Herausforderungen im Bereich der Ausbildungsplatzbesetzung verzeichnete das Familienunternehmen eine enorm hohe Nachfrage nach Praktika, insbesondere in den Bereichen Bauzeichner, Industriekaufleute und Zimmerer. Auch individuelle Lösungen sind möglich, um jungen Menschen den Einstieg in ihren Wunschberuf zu erleichtern.WeberHaus ist stolz darauf, auch in diesem Jahr wieder jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihre berufliche Zukunft in einem innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen zu gestalten. Der Fertighaushersteller blickt optimistisch auf die kommenden Jahre und setzt weiterhin auf eine intensive Nachwuchsförderung. Bereits jetzt können sich Interessierte für eine Ausbildung im Jahr 2025 bei WeberHaus bewerben. Egal ob in der Verwaltung, in der Produktion oder auf der Baustelle – eine Ausbildung bei WeberHaus stellt eine qualifizierte Basis für das Berufsleben dar. Mehr Informationen zu den abwechslungsreichen Berufsfeldern gibt es unter www.weberhaus.de/ausbildung