1. Platz für das WeberHaus in Günzburg

Den ersten Platz beim Großen Deutschen Fertighauspreis 2018 machte WeberHaus mit seinem Ausstellungshaus in Günzburg in der Kategorie „Universal Design“. „Wir sind sehr stolz, dass unser Ausstellungshaus in Günzburg die Jury überzeugt hat“, freut sich Klaus-Dieter Schwendemann, Marketingleiter bei WeberHaus. Die Preisverleihung fand am vergangenen Donnerstagabend, 1. März 2018, in Ludwigsburg statt.



Fachjury zeichnet die Besten in der Fertighausbranche aus



Beim Großen Deutschen Fertighauspreis nehmen Hersteller von Holzfertighäusern aus ganz Deutschland teil. Eine siebenköpfige, unabhängige Fachjury begutachtete die insgesamt 70 eingereichten Fertighäuser und zeichnete die besten Beiträge in fünf verschiedenen Kategorien aus. Die Kategorie „Universal Design“, in der WeberHaus den ersten Platz belegt, zeichnet Häuser mit einem hervorragenden Konzept für das generationenübergreifende Wohnen aus, die ihren Bewohnern in allen Lebensphasen komfortables, sicheres und eigenständiges Leben ermöglicht.



Das Kundenhaus von Familie Hetz gewann in der Kategorie „Customers Choice“ Bronze. Leser und User wählten in dieser Kategorie ihre Lieblingshäuser.



Flexible Stadtvilla und wohngesundes Einfamilienhaus



Die zweigeschossige Stadtvilla in Günzburg zeichnet sich durch moderne Architektur, maximale Energieeffizienz und ein barrierearmes, flexibles Nutzungskonzept aus. Dank der hochdämmenden Gebäudehülle ÖvoNatur Therm, einer Photovoltaik-Anlage und einem Stromspeicher erreicht das Ausstellungshaus den KfW-40Plus-Standard. Die integrierte Haussteuerung WeberLogic 2.0 sorgt für noch mehr Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz.



Das Kundenhaus vom Bauherrenpaar Hetz bietet auf rund 340 Quadratmetern genügend Platz für die sechsköpfige Familie. Wie alle Weber-Häuser ist auch dieses mit der Zertifizierung „wohnmedizinisch empfohlen“ ausgezeichnet. Das offene Raumkonzept und die großen Glasfronten sind charakteristisch für dieses Eigenheim.

WeberHaus GmbH & Co.KG

Die WeberHaus GmbH und Co. KG mit Hauptsitz im badischen Rheinau-Linx und Werkstandort im nordrhein-westfälischen Wenden-Hünsborn ist einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland. Seit 1960 erfüllt das Familienunternehmen unter dem Leitsatz "Die Zukunft leben" den Traum vom Eigenheim. Im Jahr 2017 haben die über 1.100 Mitarbeiter mehr als 750 Projekte realisiert. Dabei reicht das Spektrum vom frei geplanten Architektenhaus über flexible Baureihen bis hin zu mehrstöckigen Objektbauten. Allen gemein ist eine ökologische und nachhaltige Bauweise, denn WeberHaus hat stets die Natur zum Vorbild und kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit innovativen, modernen Ideen. Beim Bau energieeffizienter Häuser gilt WeberHaus als Branchenvorreiter. Für seinen Innovationsgeist erhielt das Unternehmen bereits zahleiche nationale und internationale Auszeichnungen sowie Qualitäts- und Gütesiegel.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.weberhaus.de



