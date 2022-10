Zum Reinhängen gern

Fitness mit Ring & Seil

WATERROWER | NOHRD, die norddeutsche Fitnessgerätemanufaktur, stellt einen kleinen Favoriten vor: NOHRD Sling, der Schlingentrainer für ein hocheffektives Ganzkörper-Workout. Wer sich heute mit dem breiten Spektrum an Fitness-Equipment auseinandersetzt, kommt am Bodyweight-Training nicht vorbei. Auch wenn das Prinzip dessen auf Körpergewicht als Widerstand aufbaut, gewinnen hierfür Kleingeräte, die diese Trainingsform noch besser ausreizen, immer mehr an Beliebtheit. Das Schlingen- oder „Suspension“-Training macht das Körpergewicht nicht nur zum Widerstand, sondern zum Vorteil. Einfach vom Prinzip und logisch in der Funktion - das Körpergewicht wird zum Trainingsgerät.



Der NOHRD Sling bietet mit dem einzigartigen Verstellmechanismus unkomplizierte Einstellung der Seillängen- und höhen. Hierdurch ergeben sich unzählige Körperlagen zum Gleichgewicht halten. Kräftigung und Stabilisierung des gesamten Körpers oder gezielter Muskelgruppen zählen zu den Folgen.



Hergestellt wird der NOHRD Sling in den hausüblichen Holzvarianten und hochwertigen Materialien, um Strapazierfähigkeit wie auch schöne Designästhetik zu sichern. Die Holzringe sorgen für einen optimalen Grip sowie ein angenehmes Hautgefühl. Beim Design wurde besonderen Wert auf Kompaktheit aber auch einfache Handhabung gelegt. Der Schlingentrainer lässt sich mit den mitgelieferten Metallösen an die Decke bringen und per Karabiner leicht ein- und abhängen. Findet sich ein passender Baum oder Ast ist das Training durchaus draußen machbar.



Allgemein gilt, mit dem Seiltrainer lassen sich nahezu alle Übungen umsetzen, die man sonst an Trainingsgeräten machen würde. Je weiter weg man vom Aufhängepunkt steht, umso leichter ist die Übung, positioniert man sich näher ran, wird die Übung sofort schwerer.



NOHRD Sling ist dank des kompakten Designs ein tragbares Equipment von 5 kg. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 22 cm, während die schwarz gebeizten und mit veganem Hartwachsöl behandelten Ringe einen Durchmesser von 24 cm aufweisen. Das Montage-Seil lässt sich auf maximal 110 cm und das Sling-Seil auf maximal 270 cm verlängern.