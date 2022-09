WaterRower | NOHrD erweitert das Mietangebot

Special Edition: WaterRower Performance Ergometer

Der norddeutsche Fitnessgeräthersteller stellt ab sofort den WaterRower „Performance Ergometer“ ins Mietprogramm. Hiermit können Kunden ein Sondermodell des Design-Rudergeräts kennenlernen. Der „Performance Ergometer“ wird aus nordamerikanischer Appalachian-Eiche in nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt und verfügt über mehrere Upgrades gegenüber dem klassischen WaterRower. Nebst dem 43 cm breiten Zuggriff und neuem Fußbrett mit Profi-Fußlaschen, ist das Modell mit XL-Schienen und der normalerweise optionalen Smartphone- und Tablethalterung, passend für alle Größen von 140 – 206mm, versehen.



Die bereits integrierte SmartRow-Rolle sorgt für 100% vergleichbare Daten während der Nutzung. Per Bluetooth werden Leistungsdaten, wie Kraft und Hublänge berechnet und über die SmartRow App angezeigt und gespeichert. Ob beim Herausfordern der anderen WaterRower-Besitzern oder Rudern gegen das Tempo-Boot: die Konnektivität bietet sowohl Anschluss zur WaterRower-Community als auch tägliche Motivation sich beim Rudern zu verbessern.



Das Herzstück des „Performance Ergometer“ ist, wie bei den anderen WaterRower-Modellen, der Wassertank aus stabilem Polycarbonat mit ergonomisch geformtem Wasserpaddel. Es wird eine maximale Wassermitnahme ermöglicht und ein gleichmäßiger, geschmeidiger Widerstand erzeugt. Das Training mit Wasserwiderstand ist gelenkschonend und effektiv. Holz hat zusätzlich die Eigenschaft Geräusche und Vibrationen zu absorbieren und unterstützt so den reibungslosen, leisen Betrieb des WaterRowers.



Auch der „Performance Ergometer“ lässt sich nach dem Training platzsparend verstauen: Mit einem einfachen Handgriff kann das Rudergerät leicht platziert oder auch hochkant an der Wand verstaut werden.



Zu mieten ist der WaterRower „Performance Ergometer“ für 13,98 EUR / Woche bei einer Mindestlaufzeit von drei Monaten.