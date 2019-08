Pressemitteilung BoxID: 765153 (WaterRower GmbH)

NOHrD WallBars: Sprossenwand mit ausklappbarem Holm

Durch spezielles Zubehör multifunktional erweiterbar

NOHrD WallBars: Sprossenwand mit ausklappbarem Holm



Die WallBars von NOHrD ist eine multifunktionale Sprossenwand. Gefertigt aus hochwertigen Hölzern wird jede Sprosse einzeln verschraubt. Der ausklappbare Holm bietet Platz für Hänge- und Schwingübungen und das umfangreiche Zubehör erweitert die WallBars zur multifunktionalen Kraftstation.



Multifunktionaler Alleskönner



Elegant, stabil und sicher – die hochwertigen Erweiterungen für die WallBars machen sie zu einem multifunktionalen Alleskönner. Dabei bleibt die Sprossenwand immer praktisch platzsparend; denn Zubehör wie CombiTrainer, Schrägbank und Multi-Adapter wird nach dem Training kurzerhand an der WallBars verstaut.



Das Training an der Sprossenwand ist grundsätzlich mit nahezu jedem Fitnessgrad möglich – drei Einsatzgebiete sind jedoch besonders effektiv: Kraftaufbau, Bewegungsförderung und Koordinationstraining.



Sicher und stabil



Die WallBars-Sprossenwände von NOHrD sind robuste Geräte aus hochwertigem Holz – beim Training finden die Hände spielend einfach sicheren Halt. Auch hinsichtlich der Belastbarkeit gibt es mit der WallBars kein Problem: Eine maximale Belastung von bis zu 120kg stellt kein Problem dar.



Die Menge der Sprossen bei den Trainingswänden variiert – bei NOHrD werden Modelle mit 10 oder 14 Sprossen gefertigt. Generell wird die 14-sprossige Variante empfohlen, da sich durch eine größere Zahl der Sprossen mehr Winkel und dadurch mehr Möglichkeiten für die verschiedenen Übungen ergeben. Die Sprossen der WallBars sind rund und werden für einen besseren Halt einzeln verschraubt – die Abstände sind so gewählt, dass der Platz an der Sprossenwand optimal genutzt und nichts verschenkt wird.



Die WallBars ist in verschiedenen Hölzern und Optiken erhältlich: Esche, Club, Eiche, Shadow, Kirsche und Nussbaum.

