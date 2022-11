So vermeiden Sie trockene, rissige Winterhaut

Hektisches Leben – Stress: Verdauung funktioniert schlechter, es fallen vermehrt Säuren und Abfallstoffe an

Verdauung funktioniert schlechter, es fallen vermehrt Säuren und Abfallstoffe an Mangelnde Bewegung – körperliche Aktivität unterstützt den Abtransport von Abfall via Lymphe und Blut und durch Schwitzen über die Haut

– körperliche Aktivität unterstützt den Abtransport von Abfall via Lymphe und Blut und durch Schwitzen über die Haut Flache Atmung – die leichte Säure C02 wird via Blut über die Lungen entsorgt; je tiefer und bewusster die Atmung, desto höher die Abatmung dieser leichten Säure

– die leichte Säure C02 wird via Blut über die Lungen entsorgt; je tiefer und bewusster die Atmung, desto höher die Abatmung dieser leichten Säure Milchsäure durch Sport – führt zu höheren Säurebelastungen, vor allem bei anaerober Energiegewinnung.

– führt zu höheren Säurebelastungen, vor allem bei anaerober Energiegewinnung. Zu niedrige Sauerstoffversorgung – fehlt der Zelle Sauerstoff, kann sie Energie (Glucose) nur unter Anfall vieler Schlackenstoffe erzeugen. (wie ein rauchender Kamin, dem die Luft fehlt). Mit Sauerstoff wird Glucose restlos zu Wasser und C02 umgesetzt und kann problemlos ausgeschieden werden.

– fehlt der Zelle Sauerstoff, kann sie Energie (Glucose) nur unter Anfall vieler Schlackenstoffe erzeugen. (wie ein rauchender Kamin, dem die Luft fehlt). Mit Sauerstoff wird Glucose restlos zu Wasser und C02 umgesetzt und kann problemlos ausgeschieden werden. Schlecht gekautes, rasch verschlungenes Essen und Stress – vermehrt die Säurelast durch unzureichende Verdauung: Fäulnis- und Gärungsprozesse im Darm führen zu erhöhter Abfallbelastung

– vermehrt die Säurelast durch unzureichende Verdauung: Fäulnis- und Gärungsprozesse im Darm führen zu erhöhter Abfallbelastung Zu geringe Trinkmengen reduzieren die Ausscheidungskapazität der Nieren

reduzieren die Ausscheidungskapazität der Nieren Zugesetzte, träge Haut – die Haut kann nur optimal ausscheiden, wenn ihre Poren offen und entspannt sind. Deshalb sollte ihre Hautpflege auch keine Silikone oder Mineralöle enthalten, weil diese okklusiv (verklebend) wirken können

Mit der Heizperiode beginnen auch die winterlichen Hautprobleme. Die Haut wird trockener und schuppt stärker. Salben und cremen hilft nur bedingt. Wichtiger ist es, den Feuchtigkeitshaushalt der Haut zu pflegen.Geschmeidige Haut braucht eine Extraportion Feuchtigkeit, die sie auch möglichst lange halten kann. Hier haben sich basische Bäder und Anwendungen sehr bewährt. Sie durchfeuchten die Haut, entlasten, entsäuern und unterstützen die Rückfettung der Haut. Nach einem Basenbad fühlt sich die Haut wunderbar weich und zart an.Für Basenbäder braucht es Zeit, sie sind Wasser- Energieintensiv. Zudem gibt es in vielen Haushalten nur noch Duschen.Deshalb gibt es wohltuende Wirkung von Basenbädern nun auch als wasser- und energiesparendes Spray – VICOPURA Pocket Spa entlastet, spendet Feuchtigkeit und hilft der Haut, sie zu halten. So bleibt die Haut nachhaltig weich und geschmeidig. Das Basenspray fettet nicht und zieht schnell ein – ideal zur Hand- und Fusspflege. Mit Meeresmineralien, Hyaluron und Aktivstoffen des natürlichen Feuchthaltesystems der Haut wie Urea, Milchsäure und Aminosäuren.Das innovative Basenspray VICOPURA Pocket Spa wurde ausgezeichnet von dermatest mit „sehr gut“ und prämiert beim beauty Forum stars award 2020.In unserem Körper entstehen laufend Säuren – durch Ernährung, aber auch durch Muskelarbeit und Stress. Das ist normal und ungefährlich, sofern die entstehenden Säuren gepuffert und ausgeschieden werden - in hohem Masse auch über die Haut.Basisch pflegen heisst, einen Gegenpol schaffen zu unserer Säure lastigen, leistungsorientieren Lebensweise. Damit wir nicht auslaugen, erschöpft und müde sind, oder vorzeitige Hautalterung und Haarausfall uns plagt.Die sanften basischen pH-Werte der VICOPURA Pflegeprodukte schenken der Haut Entspannung. In einer entlasteten Haut sind die Poren geöffnet und können so voll ihrer Ausscheidungsfunktion nachkommen, aber auch Aktivstoffe der Pflegeprodukte besser umsetzen.Der Säureschutzmantel ist ein dünner Lipidfilm, der aus den Ausscheidungen der Schweiss- und Talgdrüsen gebildet wird. VICOPURA basische Körperpflege unterstützt die Haut, damit sich dieser Schutzmantel laufend erneuern kann und die Haut ausreichend gegen zu hohe Säurebelastungen gepuffert ist.