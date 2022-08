Keramikversiegelung war gestern – die Zukunft heißt PTFE

PTFE revolutioniert die Fahrzeugbeschichtung

Leichter anzuwenden als Keramikversiegelungen

Bis zu 24 Monate Schutz mit einer Anwendung

Extrem wasserabweisend und chemikalienbeständig

Schmutz perlt einfach ab

Eine Verkaufseinheit reicht für vier mittelgroße Fahrzeuge

Glanz und Brillanz der Farben werden gestärkt

Für Lack und Folie gleichermaßen geeignet (Ausnahme: matte Oberflächen)

Exklusiv für Viamontis zertifizierte Fahrzeugaufbereiter entwickelt

Neue Betriebe sind herzlich willkommen: Gebietsschutz und weitere Vorteile

Viamontis bietet High End Protection als Exklusivprodukt für zertifizierte Aufbereiter anDie Versiegelung mit der High End Protection erzeugt eine glasklare, kristallharte und hochglänzende Schutzschicht nach der professionellen Politur. Nach der fachmännischen Verarbeitung der PTFE-Versiegelung ist die Oberfläche mit einer teilkristallinen Schutzschicht vor Chemikalien und Schmutz perfekt geschützt, da das Coating ein Anhaften von Fremdstoffen wirkungsvoll verhindert. Insektenreste, Vogelkot, Baumharz, Blütensaft oder -pollen lassen sich nach der Behandlung einfach entfernen. Ein Grund dafür ist die extrem niedrige Oberflächenspannung der High End Protection und die dauerhafte Verbindung, die sie mit Lack oder Folie eingeht. Dadurch werden auch Glanz und Brillanz der Farben gestärkt. Nur für matte Oberflächen ist das Coating nicht geeignet.Neben der außerordentlichen Resistenz gegen Chemie oder Lösungsmitteln ist die HEP superhydrophob. Grund ist der sehr hohe Kontaktwinkel mit Wasser von 126°, wodurch die Tropfen mit wenig Fläche aufliegen und sich auf der versiegelten Oberfläche fast wie ein Ball verhalten. Nässe und Schmutz perlen so einfach ab. Trotz der hohen Widerstandsfähigkeit gegen Materialien aller Art funktioniert die Anwendung des Produkts einfacher und schneller als bei einer konventionellen Keramik-Versiegelung.Die High End Protection von Viamontis wird in einer 200-ml-Flasche angeboten, deren Inhalt für zwei mittelgroße Fahrzeuge bei der empfohlenen zweischichtigen Anwendung ausreicht. Somit ist das Produkt sehr wirtschaftlich und ergiebig.Viamontis ist eine junge deutsche Marke, die sich auf Premium-Autopflege für Endkunden und Fahrzeugaufbereiter spezialisiert hat. Die Geschäftsführer Nikolai Kulterer und Tim Julian Winters sind seit Jugendtagen begeisterte Autopfleger und bieten hochwertige Reinigungs- und Pflegemittel sowie das passende Zubehör an. Viele Produkte sind für den gewerblichen Einsatz auch in Großgebinden erhältlich. Ein echtes Highlight im Programm ist die exklusive für professionelle Fahrzeugaufbereiter erhältliche High End Protection für professionelle Fahrzeugaufbereiter. Einen Überblick über das Viamontis-Premium-Autopflegeprogramm findet man unter viamontis.de