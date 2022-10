Balsam für die Autoseele: Viamontis Lederpflege

Geeignet für Glattleder aller Art und jeden Alters

Leder lebt, sagt man. Es altert mit Würde und gewinnt an Patina und Stil. Doch Umwelteinflüsse wie Staub und Schmutz oder UV-Strahlen strapazieren die natürliche Oberfläche des Leders, lassen sie trocken und rissig werden, laugen die Farben aus. Hier tritt die Lederpflege von Viamontis (180 ml für 27,95 Euro) mit ihrer besonderen Tiefenwirkung auf den Plan.Die Inhaltsstoffe der Viamontis Lederpflege genügen hohen Standards und werden aus rein natürlichen Zutaten hergestellt. Das Unternehmen verzichtet auf die Zugabe jeglicher Farbstoffe. In die oberste Lederschicht einmassiert, wirkt der Leder-Balsam imprägnierend, er schützt vor weiterer Verunreinigung und wirkt wie ein Schutzschild gegen UV-Strahlung. Da er sich tief in der obersten Lederschicht verbreitet und die gesamte Struktur vitalisiert, beugt der Leder-Balsam auch der Rissbildung vor und stoppt angehende Risse in ihrer Entstehung.Die Viamontis Lederpflege wurde für eine breite Anwendungspalette komponiert und ist für Glattleder jeder Art und jeden Alters geeignet. Ob das Leder vollnarbig, narbenkorrigiert, gefärbt, lackiert oder geprägt ist, spielt keine Rolle. Der pflegende Effekt lässt sich bei allen Arten von Glattledern beobachten: Die Original-Optik und die Intensität der Farben kommt zurück, das Leder fühlt sich wieder geschmeidig an.Die Viamontis Lederpflege wurde speziell für den Einsatz im Auto konzipiert, denn hier sammelten die beiden Auto-Pflege-Profis Nikolai Kulterer und Tim Julian Winters ihre ersten Erfahrungen. Aber natürlich eignet sich die Viamontis Lederpflege auch für die Pflege von Wohnmöbeln, etwa Sofas oder Lederstühle, Lederbekleidung oder Schuhe.Der 180 ml fassende, für mehrere Anwendungen ausreichende, Tiegel ist für 27,95 Euro im Viamontis Online-Shop unter viamontis.de bestellbar. Als besonderen Anreiz hat sich Viamontis ein Gewinnspiel ausgedacht, das die Autobegeisterung der beiden Geschäftsführer an die Kunden weitergeben soll. Pro Euro Bestellwert erhält jeder ein Los. Zu gewinnen gibt es Fahrerlebnisse, etwa mit einem BMW M3/M4 für zwei Jahre oder eine Woche mit BMW M2 CS beziehungsweise Audi A1 (1of333).Auch unter den professionellen Autoaufbereitern wächst die Zahl derer, die mit Produkten von Viamontis arbeiten. Beliebt ist hier der Leder-Balsam besonders, weil er sehr ergiebig ist. Gerade im professionellen Einsatz ein wesentlicher Aspekt.