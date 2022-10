YOUTH CLIMATE ACTION DAY 2022

Am 22. Oktober 2022 findet der diesjährige Youth Climate Action Day statt. Geplant ist eine internationale englischsprachige Online-Veranstaltung zum Thema „Klimagerechtigkeit und Junges Engagement“ mit Workshops, Vorträgen und Aktionen von 14 bis 17 Uhr.Laut den Initiatoren des Aktionstages machten Wetterextreme und Katastrophenmeldungen deutlich, dass der Klimawandel in dramatischer Weise Fahrt aufgenommen habe. Dies führe dazu, dass die Sorge um die Folgen des Klimawandels Menschen weltweit auf die Straße und im digitalen Raum zusammenbringe.Mit der methodischen Unterstützung des Kipppunkt Kollektivs wird sich die Veranstaltung auf die Klimagerechtigkeit und ihre Dimensionen, den Austausch über verschiedene Perspektiven des globalen Jugendengagements für Klimagerechtigkeit und die damit einhergehenden aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen konzentrieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich in Kleingruppen über Fachthemen, Aktionen und Initiativen auszutauschen.Über den Workshop hinaus sind die Teilnehmenden dazu eingeladen, Aktionen alleine oder mit anderen auf die Beine zu stellen und am Aktionstag Bilder, Kurzberichte, Videos, Audios auf Facebook, Instagram und Twitter zu posten oder an die Veranstalter zu schicken, um mit ihren Ideen unterschiedliche Impulse für den Klimaschutz zu setzen. Zur Anmeldung geht es hier Jedes Jahr setzen sich Jugendliche im Rahmen des Youth Climate Action Day weltweit medienwirksam gegen Umweltzerstörung und für Klimaschutz ein. Der Klimaaktionstag möchte diesem jungen Engagement Raum bieten, um sich miteinander zu vernetzen und Aktionen zum Klimaschutz sichtbarer zu machen sowie weitere junge Menschen für Klimaengagement motivieren.Der Youth Climate Action Day ist eine Initiative von Möwe in Westfalen Eine Welt Netz NRW e.V . und der Vereinten Evangelische Mission (VEM).