Selber kochen spart Müll, ist praktisch, gesund und nachhaltig!

TROIKA HENKELMANN - Thermo Speisebehälter / Food-Container

Die Bäckertüte, der Fertigsalat in der Plastikschale, der Joghurtbecher - täglich grüßt das Murmeltier, zumindest bei unseren Essgewohnheiten für die Pause. In diesem Fall produziert das “Murmeltier“ leider ganz schön viel Müll. Wer die Umwelt schonen will, muss den täglichen Trott überdenken und neue Wege gehen.



Und beim üblichen Snack für die Pause ist es sogar verhältnismäßig einfach! Die Lösung: Selber kochen statt Fertiggerichte und Convenience-Food. Wenn Du dann noch versuchst, im Supermarkt weitgehend unverpackt einzukaufen, sparst Du jeden Tag Verpackungen und damit weiteren Müll ein.



“Meal Prep“ ist absolut im Trend.



Es bedeutet nichts anderes, als sich mehr Gedanken über das Essen des Tages zu machen, es zu planen und vorzubereiten. Vorkochen z. B. für einen oder bei “Profi-Meal-Prepern“ sogar für mehrere Tage. Im Endeffekt spart das Zeit, Geld und Müll, denn wer gut vorplant, spart die Fahrt zum Bäcker oder zur Fast Food Kette, das Geld für teure, belegte Brötchen und deren Verpackung. Selbst Zubereitetes dagegen passt perfekt zur gesunden Ernährung. Denn Fast Food ist meist kalorienreich und hat keinen guten Nährwert. Wer selber kocht, hat die Kontrolle über die Kalorien und weiß genau was er zu sich nimmt. Und das Ganze bitte gleich in der Mehrwegverpackung! Hier kommt der praktische TROIKA HENKELMANN ins Spiel.



900 ml Fassungsvermögen sind ein Wort – HENKELMANN ist ideal für Mittagspause, Wanderung oder Picknick. ?

° Perfekt geeignet für Suppen oder andere, leckere, selbst gekochte Gerichte.

° Die extra große Öffnung macht das Einfüllen und Entnehmen ganz easy.

° Hält dank aufwendiger Doppelwand-Isolierung bis zu acht Stunden warm.

° Komplett aus Edelstahl in Hammerschlag-Optik, alle Teile lebensmittelecht.

° Inklusive klappbarem Löffel im Deckel.

° 2 Tragegriffe (Henkel).



Der abschraubbare Deckel dient auch als Ess- oder Trinkgefäß. ?



Egal ob zwischen Tür und Angel an einem stressigen Arbeitstag, oder in einer ruhigen Minute beim Outdoor-Lunch. Mit dem Meal Prep im Henkelmann ist man immer bestens auf alle Situationen vorbereitet und läuft keine Gefahr in die Junkfood Falle zu tappen.

Gute Vorbereitung ist nun mal das A&O!



Wie wäre es mit einer leckeren, herbstlichen Kürbissuppe?



Hokkaidokürbis in Stücke schneiden (Schale kann bei dieser Art mitgegessen werden). Im Topf Knoblauch und Ingwer mit Salz und Gewürzen (Curry, Cumin, Koriander) in Kokosöl andünsten, Kürbisstücke und Wasser dazugeben, 20 Minuten köcheln lassen. Fein pürieren, bei Bedarf etwas Kokosmilch oder Sahne zum Verfeinern hinzugeben. Fertig!!! Einfach. Gesund. Lecker.